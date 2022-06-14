В чем секрет ВАЗ−2111, который продают за 15 000 000 рублей

Разгадка — в регистрационном знаке: за «одиннадцатой» закреплен номер В 001 ОР 77, который, как считает продавец, «эксклюзивный и с историей». И действительно, в Интернете есть несколько упоминаний, что ранее табличка висела на «Гелендвагене» футболиста Александра Кокорина.

Добавим, что сей пример — отнюдь не рекорд стоимости автомобильного номера. Как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», В Туле 15-летний BMW X5 продали за 47 922 600 «целковых». При этом покупателя привлекла вовсе не машина, а ее «жестянки» — А 571 МР 97.

Номера серии А***МР, как правило, встречается на транспорте силовых структур (МВД, ФСО, ФСБ и тому подобных), руководителей субъектов, а также — на автомобилях Совета Федерации и Управделами Президента.

А вот серии Х***AM, X***EP, В***ОР пользуются спросом среди тех, кто хочет показать свою причастность к криминальному миру.