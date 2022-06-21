Skoda приступила к дорожным испытаниям обновленной Octavia

Судя по снимкам, обнародованным нашими зарубежными коллегами из Motor1, изменений во внешности Skoda Octavia — по правилам жанра рестайлингов — будет немного. Вероятно, чехи лишь подретушируют радиаторную решетку, освежат дизайн бамперов, возможно, установят и перелицованную оптику. В целом же семейство (в Европе, помимо лифтбэка, предлагается и универсал) сохранит свои узнаваемые черты.

Какие сюрпризы преподнесет интерьер, сказать пока сложно — «щелкнуть» салон вездесущим фотошпионам не удалось. Нет и никакой информации о «железе». Однако, учитывая, что Skoda Octavia готовится не к смене поколений, а всего-навсего к обновлению, можно с уверенностью предположить, что технических революций не случится. Скорее всего, чехи лишь добавят несколько новых опций и — как вариант — более продвинутую мультимедийку.

Смогут ли россияне «пощупать» посвежевшую «Октавию» — некогда самую популярную модель С-сегмента (в 2022 году это Kia Cerato) — тоже большой вопрос. Ведь как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, нижегородский конвейер, где производят Skoda Octavia и Karoq, а также Volkswagen Taos, «заморожен» до осени. И пока совсем не понятно, возобновится ли там выпуск машин или «Фольксваген Груп Рус» прекратит свое существование из-за украинского конфликта.

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