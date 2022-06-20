Как водяной насос омывателя стекла превращается в «бомбу» под капотом

В наше время, если сгорел оригинальный насос, то начинают искать аналог, потому как на «фирму» денег нет. И вот тут появляется масса нюансов. Например, перед покупкой надо посмотреть на то, какое давление развивает изделие. Чем оно выше, тем лучше, ведь так жидкость быстрее попадает на стекло. В противном случае из форсунок «жижа» будет литься вяло, и это затруднит обзор в дождь. Важно иметь в виду и то, что в сравнении с водой, вязкость зимней омывайки выше. Поэтому производительность насоса нужно выбирать с запасом. Иначе с наступлением холодов, свежекупленный моторчик вновь сломается.
Далее нужно посмотреть, есть ли у насоса грязезащитная сеточка на входе. Если нет, то грязь в бачке может забить жиклеры стеклоомывателей. Это кончится тем, что вода и вовсе перестанет попадать на стекло. В плохую погоду или ночью это может спровоцировать аварию.
Вот и еще одна шарада, которую под силу решить только опытному механику, который знает конкретную модель автомобиля. Все моторчики выглядят примерно одинаково, ведь они рассчитаны на единый посадочный диаметр. Но у некоторых изделий корпус оказывается чуть меньше нужного размера, что гарантирует плохую посадку. Придется мудрить и уплотнять соединение, ведь иначе насос просто выскочит. Так что в магазин лучше взять с собой сгоревшее устройство, чтобы сравнить его размеры с новым.
Наконец, некоторые изделия элементарно негерметичны. Это — большая беда, ведь так влага попадает внутрь электродвигателя, провоцирует коррозию и устройство выходит из строя. Здесь в помощь — форумы, где люди обязательно напишут о плохом качестве того или иного изделия.
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