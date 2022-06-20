Как водяной насос омывателя стекла превращается в «бомбу» под капотом

В наше время, если сгорел оригинальный насос, то начинают искать аналог, потому как на «фирму» денег нет. И вот тут появляется масса нюансов. Например, перед покупкой надо посмотреть на то, какое давление развивает изделие. Чем оно выше, тем лучше, ведь так жидкость быстрее попадает на стекло. В противном случае из форсунок «жижа» будет литься вяло, и это затруднит обзор в дождь. Важно иметь в виду и то, что в сравнении с водой, вязкость зимней омывайки выше. Поэтому производительность насоса нужно выбирать с запасом. Иначе с наступлением холодов, свежекупленный моторчик вновь сломается.

Далее нужно посмотреть, есть ли у насоса грязезащитная сеточка на входе. Если нет, то грязь в бачке может забить жиклеры стеклоомывателей. Это кончится тем, что вода и вовсе перестанет попадать на стекло. В плохую погоду или ночью это может спровоцировать аварию.