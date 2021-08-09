Почему установка сетки на радиатор обернется дорогим ремонтом

По заверениям продавцов, сетка на радиатор — буквально волшебная. Она защищает от камней, летящих с дороги, предотвращает забивание сот радиатора насекомыми и пухом. На самом деле все не так радужно.

Дело в том, что обычная пластиковая сетка, которую продают в любом автомагазине, не способна задержать пух, пыльцу, и мелких насекомых. Для этого нужно ставить изделие с очень мелким сечением. Но тут возникает проблема: через такой «заслон» плохо проходит воздух, изменяется и тепловой режим мотора. А так как мелкие частицы пыли все равно беспрепятственно попадают на радиатор и он забивается грязью, появляется реальный риск перегрева двигателя.

Конечно, сразу мотор не заклинит. Все будет происходить очень медленно. Сначала моторное масло начнет вырабатывать пакет присадок и терять свои защитные свойства. Это особенно быстро произойдет на жаре или в пробке. И уже затем появятся задиры в цилиндрах и сопутствующий им «масложор».