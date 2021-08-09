Почему установка сетки на радиатор обернется дорогим ремонтом

По заверениям продавцов, сетка на радиатор — буквально волшебная. Она защищает от камней, летящих с дороги, предотвращает забивание сот радиатора насекомыми и пухом. На самом деле все не так радужно.
Дело в том, что обычная пластиковая сетка, которую продают в любом автомагазине, не способна задержать пух, пыльцу, и мелких насекомых. Для этого нужно ставить изделие с очень мелким сечением. Но тут возникает проблема: через такой «заслон» плохо проходит воздух, изменяется и тепловой режим мотора. А так как мелкие частицы пыли все равно беспрепятственно попадают на радиатор и он забивается грязью, появляется реальный риск перегрева двигателя.
Конечно, сразу мотор не заклинит. Все будет происходить очень медленно. Сначала моторное масло начнет вырабатывать пакет присадок и терять свои защитные свойства. Это особенно быстро произойдет на жаре или в пробке. И уже затем появятся задиры в цилиндрах и сопутствующий им «масложор».
Кстати, ряд независимых лабораторий проводил испытания аэродинамических свойств сеток. Эксперты выяснили, что сетка может задерживать до 70% потока воздуха, а еще 25% «тормозит» радиатор кондиционера, который стоит впереди радиатора охлаждения двигателя. Вот еще одно доказательство того, что сетка может привести к перегреву силового агрегата.
В случае, если установить сетку с крупным сечением, то она сможет «поймать» только больших насекомых и камни. Что касается первых, то особо крупных в средней полосе России просто нет, а вторые на асфальтовой дороге очень редко летят в радиатор. Тут больше нужно опасаться за лобовое стекло. А чтобы «поймать» камень радиатором, нужно ехать с большой скоростью по грунтовке, да еще следом за другой машиной. Уверены, так делают немногие.