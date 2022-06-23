Какими на самом деле будут «Москвичи», «Волги» и «Победы» образца 2022 года

Пока власти не дали никакой конкретики по поводу того, с какими компаниями российские специалисты будут возрождать советские бренды. Но чиновники уже готовы оказывать поддержку таким проектам. Поэтому дня начала нужно понять, кто сконструирует или предоставит платформу для производства новой линейки машин.
Создать «тележку» — задача трудная. Скажем, АВТОВАЗ разрабатывал платформу для LADA Vesta вместе с компанией Magna International из Канады с 2008-го по 2011 год. Теперь на помощь запада рассчитывать не приходится, а запускать конвейеры надо вчера. Поэтому оптимальным вариантом видится покупка уже готовых платформ. Они есть у китайцев и индусов.
Что касается «Москвича», то возрождать его будут НАМИ вместе с КамАЗом. А у последнего есть партнер в лице компании JAC (Jianghuai Automobile Co) из Поднебесной. Китайцы уже пыталась выходить на наш рынок и продавать легковушки, но результаты не очень-то радуют. Теперь открывается еще один шанс. Модельный ряд «Джака» широк. Есть седаны, кроссоверы, вэны и даже электромобиль iEV7S. Так что на бывшем заводе «Рено» вполне возможен выпуск компактного кроссовера под брендом «Москвич», у которого некоторые кузовные панели будут своими, дабы исключить сходство с родственным «Джаком». Мотор, скорее всего, поставят бензиновый. А позже появится и электромобиль, который будут делать под заказ для московского каршеринга. Он вполне может выглядеть, как пресловутый прототип «Кама−1».
Бренды «Волга» и «Победа» принадлежат ГАЗу. Но в Нижнем Новгороде все «заточено» под выпуск коммерческой техники, так что легковушки точно будут собирать вместе с партнерами. Это могут быть те же китайцы. Например, в России пока не представлен китайский концерн SAIC, а ведь это самый крупный государственный промышленный гигант. У него есть СП с Volkswagen, а еще он владеет марками Roewe, MG и Maxus.
Вполне возможно, что китайцы заинтересуются площадкой, где выпускали Skoda Octavia и Volkswagen Taos. На ее базе вполне можно начать возрождение производства, но уже под новыми брендами. Кстати, «Волга» не обязательно должна быть седаном. В новом веке она может преобразиться в лифтбэк или полноразмерный SUV. Отметим и то, что у SAIC есть электромобиль, который называют «китайской Теслой». Ему очень подойдет бренд «Победа», не так ли?
Свое слово могут сказать индийская Tata Motors и иранская Iran Khodro. У них также довольно широкий модельный ряд, так что возрождать советский автопром есть с кем. Может, уже через 3—4 года мы и вовсе забудем про европейцев, предпочитая «Мерседесу» нашу электрическую «Победу». Чем, как говорится, черт не шутит…