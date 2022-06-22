Бабушкина услуга: почему птицы перестали бояться автомобилей

Существует несколько версий такого суицидального поведения пернатых. Как передает «Рамблер» со ссылкой на эксперта National Geographic Софью Демянец, в восприятии голубей машина движется гораздо медленнее. Поэтому им кажется, что времени улететь достаточно.

Другой эксперт считает, что реакции птиц могут быть заторможенными из-за их состояния здоровья. А плохое самочувствие вызывает некачественный корм. Например, заплесневелый хлеб, прелое зерно. Всем этим голубей охотно кормят сердобольные бабушки, твердо полагая, что так спасают птиц от голодной смерти.

Уже немало общественников поднимало вопрос о том, что хлебом кормить птиц не надо. Однако никаких результатов это не дает. Как кормили, так и продолжают кормить. Тем не менее, хлеб действительно очень вреден для птиц. Он не только не питателен, но и забивает им зоб и желудок. А черный хлеб и вовсе повышает кислотность, вызывая дисбактериоз.