Бабушкина услуга: почему птицы перестали бояться автомобилей

Существует несколько версий такого суицидального поведения пернатых. Как передает «Рамблер» со ссылкой на эксперта National Geographic Софью Демянец, в восприятии голубей машина движется гораздо медленнее. Поэтому им кажется, что времени улететь достаточно.
Другой эксперт считает, что реакции птиц могут быть заторможенными из-за их состояния здоровья. А плохое самочувствие вызывает некачественный корм. Например, заплесневелый хлеб, прелое зерно. Всем этим голубей охотно кормят сердобольные бабушки, твердо полагая, что так спасают птиц от голодной смерти.
Уже немало общественников поднимало вопрос о том, что хлебом кормить птиц не надо. Однако никаких результатов это не дает. Как кормили, так и продолжают кормить. Тем не менее, хлеб действительно очень вреден для птиц. Он не только не питателен, но и забивает им зоб и желудок. А черный хлеб и вовсе повышает кислотность, вызывая дисбактериоз.
Свою лепту вносят и дорожные реагенты, которыми обильно посыпают улицы зимой. Но самое интересное то, что они остаются на тротуарах, и когда снег растаял. Эта соль попадает в желудки голубей, вызывая различные недомогания. Вот у них реакции и притупляются. Кстати, других болезней у птиц тоже достаточно. Например, сальмонеллез и обычный грипп, которым болеют не только люди, но и пернатые. Все это делает голубей слабее, они не замечают машин, а когда автомобиль оказывается совсем близко, включаются инстинкты самосохранения. Поэтому птицы буквально вылетают из-под капота, а то и вовсе из-под днища автомобиля.
Наконец, есть версия, что машина не входит в список естественных врагов птиц. Поэтому они не воспринимают «железного коня», как угрозу и подпускают его к себе. В любом случае, напомним, что столкновение с птицей ни к чему хорошему не приведет. Пернатый на скорости может поцарапать бампер или повредить пластиковую решетку радиатора. А это — лишние расходы на ремонт. Так что лучше снизить скорость перед стаей птиц и дать ей улететь или, если голуби попались очень ленивые, дать спокойно уйти.
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