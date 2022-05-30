Сравнительный тест Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander: кайф или драйв?

Сравнивать автомобиль европейского происхождения с азиатским конкурентом и сложно, и легко одновременно. Все знают, что «немцы» лучше рулятся, а «японцы» более снисходительны к дорожному полотну, а в остальном — дело вкусовщины… В случае же с Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander все не так однозначно, как может показаться с озвученной выше «черно-белой» точки зрения.
Начнем с того, что в ситуации с Tiguan и Outlander мы имеем дело с машинами, имеющими уже практически харизматичную внешность. Экстерьеры, что «фолькса», что «митсу» рассматриваемых нами моделей с течением времени и сменой поколений меняются достаточно консервативно. В отличие от тех же «корейцев».
В связи с этим, у обоих кроссоверов сложились свои «целевые» аудитории. И расписывать «японофилу» прелести «рубленного» фольксвагеновского дизайна, а воздыхателю по Tiguan пояснять за вычурные переливы «металлических» элементов эестерьеры Outlander — занятие малоперспективное. Кроссоверы в принципе разные по своему виду: чопорный «немец» и более легкомысленный «японец» в этом смысле не конкуренты, а просто разные полюсы в автодизайне.
Надо сказать, что и интерьеры кроссоверов тоже никак стилистически не пересекаются. Салон Mitsubishi Outlander смотрится явно простовато на фоне «технологичного» внутреннего убранства Volkswagen Tiguan. Да и вообще, если честно, интерьер «немца» воспринимается так, словно он принадлежит автомобилю более высокого класса. Или машине более нового поколения. Так, у Tiguan «приборка» электронная, а у Outlander — лампово-стрелочная. Блок управления климатом у VW — на сенсорных кнопках, у Mitsubishi — сплошь физические «нажималки/крутилки». С точки зрения повседневной эксплуатации, это отнюдь не минус. Но смотрится менее современно.
А вот в вопросе качества материалов отделки у «японца» оправданий нет: тут он «немцу» однозначно проигрывает. Водительское кресло у VW явно «заточено» под хозяина-драйвера: уже по одной только выраженной боковой поддержке все тут становится ясно. «Трон» рулевого Mitsubishi особыми достижениям в этом смысле похвастать не может. Зато за «баранкой» Outlander чувствуешь себя заметно свободнее, нежели в Tiguan.
При практически одинаковой колесной базе, (2670 мм у «японца» и 2678 — у «немца»), ноги задних пассажиров чуть свободнее чувствуют себя в Outlander. В то время, как багажное отделение у европейского кроссовера больше: 615 литров против 591 у «азиата».
Сравнение кроссоверов на ходу только доказывает сложившееся еще при знакомстве с салонами впечатление. Tiguan в движении лишь подтверждает свою чуть ли не эталонную управляемость в классе. Превзойти его по этому параметру могут, пожалуй, лишь условные одноклассники из «обоймы» премиальных немецких брендов.
«Немец» есть «немец»: европейский потребитель традиционно предпочитает более драйверские автомобили. А азиатские автомобилисты выбирают комфорт. Поэтому на ходу Outlander более мягок, в крутых скоростных поворотах не стесняется крениться и не балует водителя особой остротой обратной связи рулевого управления. При этом на условное бездорожье с более спокойной душой выбираешься на «японце»: у него дорожный просвет составляет 215 мм, у «немца» — всего 190 мм. С точки зрения динамики на нормальном асфальте VW Tiguan выглядит предпочтительнее.
Заметим, что в нашем сравнении участвовали Tiguan со 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым «роботом», а также Outlander с атмосферным 146-сильным движком и «вариатором». Обе машины — полноприводные. В состязании на скорость разгона до 100 км/ч турбированный «Тигуан» явно побеждает конкурента.
Да и паспортные данные моделей это подтверждают: «немцу» нужно 9,8 секунд для разгона до «сотни», а «японцу» — боле 11-ти. Разница в снаряженном весе кроссоверов невелика, не превышает 100 кг, так что такой разброс в динамических показателях вызван явно не лишним весом у Outlander. Дело, скорее всего, в доступном уже не низких оборотах турбомотора Tiguan высоком крутящем моменте, а также менее экономичной, в силу своего принципа действия, «коробки» CVT у Outlander.
Где-то в этих же технических дебрях кроется и более скромный аппетит кроссовера из Германии. По не самых забористым пробкам в городе потребление бензина его мотором можно без особых усилий довести до 8,5 литров на 100 км пробега. С Outlander в точно таких же условиях и с такой же манерой езды подобный фокус не пройдет: меньше 10 литров топлива «на сотню» в городе — ну никак! Зато «японца» можно заправлять более дешевым АИ−92, в то время, как «немцу» подавай исключительно дорогой 95-й!
Японский кроссовер порадует карман своего будущего владельца и при покупке. Outlander с упомянутыми выше техническими характеристиками, судя по официальным прайс-листам, можно купить за 3,2—3,6 млн. рублей — в зависимости от комплектации. Цены на Tiguan лежат в более высоком диапазоне: 3,6—4,1 млн рублей. Разница заметная*. Видимо, на данный момент именно такова плата за лучшую управляемость, повышенную топливную экономичность и более свежий дизайн.
* — цены приведены без учета дилерских наценок.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» ВTELEGRAM