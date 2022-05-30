Сравнительный тест Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander: кайф или драйв?

Сравнивать автомобиль европейского происхождения с азиатским конкурентом и сложно, и легко одновременно. Все знают, что «немцы» лучше рулятся, а «японцы» более снисходительны к дорожному полотну, а в остальном — дело вкусовщины… В случае же с Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander все не так однозначно, как может показаться с озвученной выше «черно-белой» точки зрения.

Начнем с того, что в ситуации с Tiguan и Outlander мы имеем дело с машинами, имеющими уже практически харизматичную внешность. Экстерьеры, что «фолькса», что «митсу» рассматриваемых нами моделей с течением времени и сменой поколений меняются достаточно консервативно. В отличие от тех же «корейцев».

В связи с этим, у обоих кроссоверов сложились свои «целевые» аудитории. И расписывать «японофилу» прелести «рубленного» фольксвагеновского дизайна, а воздыхателю по Tiguan пояснять за вычурные переливы «металлических» элементов эестерьеры Outlander — занятие малоперспективное. Кроссоверы в принципе разные по своему виду: чопорный «немец» и более легкомысленный «японец» в этом смысле не конкуренты, а просто разные полюсы в автодизайне.