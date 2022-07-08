Бывшие автосалоны Renault массово захватывают «китайцы»

Бывшая дилерская сеть Renault в России доживает последние деньки. Согласно собственной информации портала «АвтоВзгляд», владельцы некоторых автосалонов, ранее торговавших французскими автомобилями, ради выживания судорожно переключаются на работу с китайскими автомобилями.
В частности, в ряде мультибрендовых автоторговых комплексах вывески Renault уже заменили на Geely. Именно так произошло, например, в «Автомире», расположенном в Химках, и «Автогермесе», что на Горьковском шоссе. В монобрендовых дилерских центрах, специализировавшихся исключительно на продаже и обслуживании автомобилей марки Renault, ситуация складывается печальная.
По словам их сотрудников, в данный момент идет распродажа складских запасов машин бренда. Когда они будут «зачищены», ДЦ, скорее всего, закроют, поскольку на одном только обслуживании и ремонте автомобилей выжить им вряд ли удастся. Эту информацию нам неофициально подтвердили в RTDService и в «Renault Петровский». Для сотен тысяч российских владельцев машин французского бренда это грозит серьезными проблемами.
Напомним, что с начала 2019 года и по сей момент в России было суммарно реализовано порядка 430 000 машин Renault. На них автопроизводитель давал трехлетнюю гарантию. Да, уходя из нашей страны, Renault не отказывался от обязательств перед клиентами. Однако если официальные техцентры бренда в России исчезнут физически (а ситуация к этому располагает), то реально обратиться за гарантийным обслуживанием своих «французов» россиянам будет просто некуда.
Существует, правда, надежда на то, что спасти положение в какой-то мере смогут мощности дилеров АВТОВАЗа. Ведь LADA XRAY — ничто иное, как «перелицованный» Renault Sandero, построенный на платформе B0. То есть, если вазовские техцентры умеют обслуживать XRAY, то им вполне по силам справиться и с таким его техническими «братьями», как Renault Logan, Duster, Kaptur и, скорее всего, Renault Arkana. Поскольку в начинке последней из названных моделей присутствует много элементов, взятых от В0. Главное, — чтобы с запчастями Renault проблем не было…