Бывшие автосалоны Renault массово захватывают «китайцы»

Бывшая дилерская сеть Renault в России доживает последние деньки. Согласно собственной информации портала «АвтоВзгляд», владельцы некоторых автосалонов, ранее торговавших французскими автомобилями, ради выживания судорожно переключаются на работу с китайскими автомобилями.

В частности, в ряде мультибрендовых автоторговых комплексах вывески Renault уже заменили на Geely. Именно так произошло, например, в «Автомире», расположенном в Химках, и «Автогермесе», что на Горьковском шоссе. В монобрендовых дилерских центрах, специализировавшихся исключительно на продаже и обслуживании автомобилей марки Renault, ситуация складывается печальная.

По словам их сотрудников, в данный момент идет распродажа складских запасов машин бренда. Когда они будут «зачищены», ДЦ, скорее всего, закроют, поскольку на одном только обслуживании и ремонте автомобилей выжить им вряд ли удастся. Эту информацию нам неофициально подтвердили в RTDService и в «Renault Петровский». Для сотен тысяч российских владельцев машин французского бренда это грозит серьезными проблемами.