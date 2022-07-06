Во что превратится УАЗ «Патриот» после 25 000 км пробега

Ответ на подобный вопрос может дать только достаточно длительный тест-драйв. Поскольку мы собирались эксплуатировать УАЗ «Патриот» в «режиме горожанина», — не только на природе, но и в городе, — то выбор пал на вариант с АКП. Так получилось, что машина нам попалась в топовой комплектации. Брутальный рамный внедорожник с рессорным задним мостом и жестко подключаемым «передком» оказался оснащен подогревом руля, лобового стекла, «электропакетом» дверей и боковых зеркал, «кондеем», «мультимедийкой» со скромным, но все же «тачскрином», а также камерой заднего вида. Практически «мечта крестьянина» с точки зрения «фарша». Но вдобавок еще и по бездорожью прет, как танк.

Единственное, что удивило на фоне богатой комплектации, так это отсутствие такой мелочевки, как USB-вход. С одной стороны, не страшно: телефон к мультимедиа машины можно подключить и через «блютус». А вот подзарядить «мобилку» в дороге — не выйдет, придется озаботиться зарядкой-переходником в гнездо прикуривателя… Ну, да ладно, это мелочи.

Несмотря на приличный пробег автомобиля, мы как ни старались, не обнаружили никаких проблем с использованием всего этого электронного великолепия. Все включается: греется, регулируется, показывает… На ходу машина ведет себя, как новая: 150-сильный бензиновый мотор нормально (для «уазика») тянет, авто рулится на асфальте так, как и положено УАЗу — рамному внедорожнику с кроссоверной «резиной». Ничего не разболтано, все, как говорится, «норм».