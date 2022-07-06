Во что превратится УАЗ «Патриот» после 25 000 км пробега

Ответ на подобный вопрос может дать только достаточно длительный тест-драйв. Поскольку мы собирались эксплуатировать УАЗ «Патриот» в «режиме горожанина», — не только на природе, но и в городе, — то выбор пал на вариант с АКП. Так получилось, что машина нам попалась в топовой комплектации. Брутальный рамный внедорожник с рессорным задним мостом и жестко подключаемым «передком» оказался оснащен подогревом руля, лобового стекла, «электропакетом» дверей и боковых зеркал, «кондеем», «мультимедийкой» со скромным, но все же «тачскрином», а также камерой заднего вида. Практически «мечта крестьянина» с точки зрения «фарша». Но вдобавок еще и по бездорожью прет, как танк.
Единственное, что удивило на фоне богатой комплектации, так это отсутствие такой мелочевки, как USB-вход. С одной стороны, не страшно: телефон к мультимедиа машины можно подключить и через «блютус». А вот подзарядить «мобилку» в дороге — не выйдет, придется озаботиться зарядкой-переходником в гнездо прикуривателя… Ну, да ладно, это мелочи.
Несмотря на приличный пробег автомобиля, мы как ни старались, не обнаружили никаких проблем с использованием всего этого электронного великолепия. Все включается: греется, регулируется, показывает… На ходу машина ведет себя, как новая: 150-сильный бензиновый мотор нормально (для «уазика») тянет, авто рулится на асфальте так, как и положено УАЗу — рамному внедорожнику с кроссоверной «резиной». Ничего не разболтано, все, как говорится, «норм».
К тормозам, конечно, пришлось попривыкать: перед тестом ульяновского агрегата автор этих строк достаточно долго разъезжал на продукции VW. Так что сами понимаете — контраст имееет место быть… К тому же, как выяснилось, многие водители всевозможного корейско-японско-немецкого ширпотреба считают своим священным долгом при случае «подрезать» и «не пустить» УАЗ в свой ряд, заставляя его тебя тормозить «в пол». Я-то успевал тормозить, на реакцию и способность прогнозировать ситуацию на дороге пока не жалуюсь, вроде. Но о чем себе думают эти странные люди на своих жестяных седанчиках-кроссоверах? Тяжелый русский богатырь тормозит куда хуже мелкого заморского гостя, неужели им совсем не жалко бамперов-крыльев своих машин?
Зато нельзя не отметить, что для типичного московского или подмосковного сотрудника ДПС «Патриот» на дороге как-будто бы не существует. Полицейские смотрят буквально сквозь него. Ты для них просто мимолетная тень, проплывающая над асфальтом. Красота!
Для моих домочадцев, привыкших к комфорту передвижения на иномарках, езда на УАЗе поначалу стала чем-то вроде веселого аттракциона, вызывающего дружный веселый ржач на поворотах и в моменты преодоления «лежачих полицейских» — крены, прыжки кормы и вот это вот все… Но потом привыкли, а младший ребенок вынес окончательный вердикт: машина хорошая и «на ней можно даже в походы ездить»!
Кроме того, однажды удалось радикально разобраться с «козлиными» манерами «Патриота» на неровностях. Для этого потребовалось привезти из магазина на дачу десяток 30-килограммовых мешков цемента. Загрузили в багажник, укутали пленкой, чтобы не угваздать пылью салон, поехали. И, о чудо! Какая появилась плавность хода! Какой комфорт! «Патриот» просто преобразился, при этом не потеряв (по субъективным ощущениям) в динамике. Крейсерская скорость в 90 км/ч так и осталась таковой, зато машина при этом просто плыла по дороге, словно авианосец, презирающий волнение штормящего моря…
Правда, когда пришло время разгружаться, случился казус. «Патриот» ни с того ни с сего отказался отпирать пятую дверь. Многократное запирание-отпирание иммобилайзера с кнопки на ключе зажигания поправить положение не смогло, дверь осталась неумолима. Стало понятно, что выгружать чертов цемент из багажника придется через заднюю пассажирскую дверь. Но прежде, чем начать, я решил перекусить. И, как выяснилось позднее, правильно сделал…
Когда вернулся к машине, она безропотно дала спокойно открыть пятую дверь и вытащить груз естественным путем. Поэтому, когда через некоторое время точно также самозаблокировалась уже левая пассажирская дверь, я был спокоен и расслаблен, словно буддийский монах, и не пытаться немедленно ее победить. Я благодушно пустил все на самотек, и она сама по себе разблокировалась примерно через полчаса. Тут я понял, что «Патриот» просто иногда живет своей жизнью в каких-то несущественных для непосредственной эксплуатации сферах. Да, «второстепенная» электрика периодически может глючить. Но «на скорость это не влияет», как говорится.
Как оказалось, при таком подходе сами собой появляющиеся и исчезающие недочеты, неминуемо присущие бывалому УАЗу, перестают тебя напрягать абсолютно. И становится понятно, как куча пользователей может в полной гармонии сосуществовать со своими «Патриотами». В этом я убедился еще раз, когда однажды, подойдя к машине, нажал на кнопку выключения «иммоблайзера». УАЗ удивил тем, что не только как положено щелкнул блокировками дверей, но и предупредительно опустил все стекла на окнах. «Какой молодец! Наверно решил проветрить для меня салон» — подумал я. Ведь машина весь день простояла на солнце и наверняка нагрелась.
Но оказалось, что это не «фича», а «баг». Далее стекла отказались подниматься наотрез — что при работающем моторе, что при выключенном. Ну и плевать, решил я, как нормальный «уазовод». Просто скинул клемму с аккумулятора, подождал пару минут и прикрутил ее обратно. Такой «сброс» моментально привел в чувство окна. Они стали, как и раньше открываться-закрываться и более не занимались «самодеятельностью». Помимо редких электрических «глюков», из симптомов «пробежности» нашего «Патриота» можно, пожалуй, назвать лишь скрип при отрывании задней правой двери. Лечится это каплей смазки в петлю — как минимум еще на много тысяч километров тишины должно хватить.
Не могу не обратить внимание будущих «уазоводов» на пару нюансов, о которых узнаешь только когда становишься владельцем «Патрика». Во-первых, на колесах R16, в которые был «обут» наш «Патриот», его спидометр показывает скорость, тютелька в тютельку совпадающую с измерениями по приложению в телефоне и в автомобильном радар-детекторе. Это значит, что с покрышками большего диаметра реальная скорость машины будет заметно выше, чем показывает «приборка»! Станете ориентироваться на нее при езде на грани «нештрафуемого» превышения 20 км/ч — все полицейские камеры будут «вашими».
Во-вторых, рекомендую сразу после приобретения «Патриота» озаботиться покупкой приличного домкрата, соответствующего массе внедорожника. Штатный винтовой домкрат у него (внимание!) — пластмассовый! Возможно, конечно, что «там все рассчитано», но выглядит как-то ненадежно.В-третьих, дополнительный антикор и протяжку никто не отменял. Как говорится, от греха подальше…
Итак, что же можно сказать в итоге о подержанном УАЗ «Патриоте»? Если философски относиться к возможным «глюкам» электрики (даже не электроники!), то машина, в принципе, практически ничем особым не будет отличаться от точно такой же новой, пылящейся на стоянке автосалона. Для автовладельца, однажды познавшего «дзен уазовода» и понимающего, что он приобрел отнюдь не Mercedes AMG G 63, — вполне себе вариант. Особенно в нынешней ситуации на российском авторынке…