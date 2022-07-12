Внедорожник Isuzu MU-X подготовили к экстремальному бездорожью

Если сравнить технические характеристики AT35 и стандартной модификации, то можно увидеть, что «экстремальный» Isuzu MU-X чуть шире (+185 мм) и выше (+125 мм). Его колея подросла на 125 мм (по 1695 мм спереди и сзади), клиренс — на 43 мм до 278, а углы въезда и съезда — до 36,2 и 30,9 градусов соответственно. Что же до силовых агрегатов, то они традиционные: 3-литровый 190-сильный «дизель» и шестиступенчатый «автомат».

Стоит отметить, что грязевая резина, особые колесные диски, иные амортизаторы и пружины, усиленные кронштейны крепления кузова, расширители бамперов и колесных арок, подкрылки, а также брызговики с логотипом Arctic Trucks — это стандартный набор версии AT35. При желании заказчика список дополнительного оборудования может быть расширен.

Стоимость доработок представители Arctic Trucks по сложившейся традиции не объявляют — она рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. Приблизительно же стандартный пакет AT35 оценивается в 1 млн. рублей.

К слову, сам Isuzu MU-X сегодня просят за себя от 5 549 000 (базовая комплектация Comfort) и от 5 999 000 — за топовую Premium Safety.