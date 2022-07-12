Защита от дурака: чем затянувшаяся жара опасна для коробки «автомат»

Впрочем, в «автомате» есть защита от дурака — почуяв неладное, электроника обычно ставит трансмиссию в аварийный режим, о чем оповещает автовладельца контрольной лампой на приборной панели. И в этой ситуации важно прекратить эксплуатацию коробки передач, вызвать эвакуатор и отвезти машину в технический сервис. В противном случае можно схлопотать ворох проблем, и тогда можно смело заказывать новую коробку передач.

Да, в жару жидкость ATF, которая циркулирует в коробке, смазывая и охлаждая ее, теряет в свойствах. Например, с ростом температур ухудшается ее вязкость, что напрямую влияет на трущиеся между собой элементы коробки передач — их износ ускоряется. Именно поэтому на многие из АКП установлен охлаждающий контур. Но если есть проблемы в системе охлаждения двигателя и коробки, например, недостаточное количество ОЖ, то трансмиссия обязательно будет греться. А если автомобиль застрял, толкается в пробке или же используется на пике своих возможностей, то предупреждающего о перегреве значка на приборной панели ждать останется недолго. А за ним последует и дорогущий ремонт агрегата. Или вовсе его замена. И поверьте, по нынешним ценам приятного в этом мало.

Если «автомат» вашего автомобиля однажды подал вам сигнал, то до выяснения причин следует отказаться от поездок, либо совершать их тогда, когда пик жары уже пройден. Не пренебрегайте обслуживанием «автомата». Своевременно меняйте трансмиссионную жидкость и ремонтируйте его, дабы проблемы не накапливались, как снежный ком знойным летом.