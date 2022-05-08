Почему категорически нельзя устанавливать «губу» под бампер автомобиля

Фото: Drive2
Различные накладки на кузов машинытпользуются большой популярностью у автомобилистов. Основной аргумент их установки — улучшение внешнего вида. Но то, что все эти спойлеры, стайлеры и тому подобные штуковины могут нести вред, задумываются немногие. Например, та же, казалось бы, безобидная «губа» под передним бампером имеет массу противопоказаний. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких именно.
Мирон Горин

Знаете ли вы для чего служит накладка под передним бампером или в простонародье «губа»? А сколько бывает видов этих самых фартуков? И для чего они вообще нужны, кроме того, чтобы машина выглядела более агрессивно? Ну, что ж, постараемся вкратце разъяснить все по пунктам. А главное, выясним, чем грозит установка модного аксессуара.

Итак, среди накладок под передний бампер можно выделить три основных: прорезиненная накладка, пластиковая «губа» и сплиттер. Для чего они были придуманы? Начнем, пожалуй, со сплиттера. Эта насадка относится к спортивному аэродинамическому обвесу, благодаря которому улучшается прижимная сила и уменьшается лобовое сопротивление. Сплиттер буквально режет набегающие потоки воздуха, перенаправляя их вверх и в стороны. В результате улучшаются динамические характеристики автомобиля.

Накладка из пластика призвана защитить бампер. Их вклад в улучшение аэродинамики автомобиля минимален. Частенько такие накладки устанавливаются самими автопроизводителями.

Прорезиненная «губа» хотя и напоминает с виду сплиттер, но по рабочим характеристикам больше схожа с пластиковой накладкой. То есть никакой практической пользы в области аэродинамики автомобиля не несет. Но выгладит симпатично.

Ну и, пожалуй, главное — все эти накладки для гаражного тюнинга выполнены из материалов, которые далеки от совершенства, тяжелы и даже небезопасны. В автоспорте же это легкие металлы или углепластик. Естественно, прежде чем нацепить такую «губу» на спортивный болид, она проходит целый ряд испытаний, чтобы эффект от ее использования был максимальным. А кто испытывает всю эту «колхозятину»? Верно, никто! Отсюда и минусы в виде ухудшения акустического комфорта, повышения расхода топлива и невозможности нормально припарковаться там, где до установки такой накладки вы никогда не цепляли бампером за бордюр.

Фото: Drive2

Есть минусы и у каждого отдельно взятого фартука. Так, например, сплиттеры довольно хрупкие, быстро ломаются даже об слегка обледенелый сугроб. Что уж говорить о бетонном бордюре или «лежачем полицейском», которые в нашей стране лепят, что называется, от вольного — разной высоты, крутизны заезда и съезда. И задевая за препятствие, такой сплиттер почти наверняка попытается сломать еще и бампер.

Пластиковая накладка, помимо вышеперечисленных минусов, еще и довольно жесткая. И если в вашем дворе давно не чистили снег, и образовалась колея, то с 99% вероятностью такая накладка раскрошится и отвалится, задевая о ледяные надолбы посредине колеи.

Резиновая накладка, помимо того, что пустышка во всех отношениях, также снижает клиренс, увеличивает вес и риск притереть бордюр. Ни улучшения аэродинамических свойств, ни в качестве защиты она не подходит! Ее предназначение лишь слегка улучшить внешность автомобиля, сделав бампер чуть агрессивнее.

Ставить «губу» или нет, и какую выбрать? Если вы не гонщик, а ваш автомобиль не обладает характером спортсмена и не выглядит таковым, то, исходя из вышеперечисленных минусов, всю эту бутафорию лучше не устанавливать. Помимо ухудшения аэродинамических характеристик, первая же вылазка за пределы города потребует ремонта той самой накладки, а то и вовсе целого бампера. А оно вам надо, особенно в условиях глобального дефицита запасных частей и их дороговизны?

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10 мая 2022
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