Почему категорически нельзя устанавливать «губу» под бампер автомобиля

Знаете ли вы для чего служит накладка под передним бампером или в простонародье «губа»? А сколько бывает видов этих самых фартуков? И для чего они вообще нужны, кроме того, чтобы машина выглядела более агрессивно? Ну, что ж, постараемся вкратце разъяснить все по пунктам. А главное, выясним, чем грозит установка модного аксессуара.

Итак, среди накладок под передний бампер можно выделить три основных: прорезиненная накладка, пластиковая «губа» и сплиттер. Для чего они были придуманы? Начнем, пожалуй, со сплиттера. Эта насадка относится к спортивному аэродинамическому обвесу, благодаря которому улучшается прижимная сила и уменьшается лобовое сопротивление. Сплиттер буквально режет набегающие потоки воздуха, перенаправляя их вверх и в стороны. В результате улучшаются динамические характеристики автомобиля.

Накладка из пластика призвана защитить бампер. Их вклад в улучшение аэродинамики автомобиля минимален. Частенько такие накладки устанавливаются самими автопроизводителями.

Прорезиненная «губа» хотя и напоминает с виду сплиттер, но по рабочим характеристикам больше схожа с пластиковой накладкой. То есть никакой практической пользы в области аэродинамики автомобиля не несет. Но выгладит симпатично.

Ну и, пожалуй, главное — все эти накладки для гаражного тюнинга выполнены из материалов, которые далеки от совершенства, тяжелы и даже небезопасны. В автоспорте же это легкие металлы или углепластик. Естественно, прежде чем нацепить такую «губу» на спортивный болид, она проходит целый ряд испытаний, чтобы эффект от ее использования был максимальным. А кто испытывает всю эту «колхозятину»? Верно, никто! Отсюда и минусы в виде ухудшения акустического комфорта, повышения расхода топлива и невозможности нормально припарковаться там, где до установки такой накладки вы никогда не цепляли бампером за бордюр.