Почему категорически нельзя устанавливать «губу» под бампер автомобиля

Знаете ли вы для чего служит накладка под передним бампером или в простонародье «губа»? А сколько бывает видов этих самых фартуков? И для чего они вообще нужны, кроме того, чтобы машина выглядела более агрессивно? Ну, что ж, постараемся вкратце разъяснить все по пунктам. А главное, выясним, чем грозит установка модного аксессуара.
Итак, среди накладок под передний бампер можно выделить три основных: прорезиненная накладка, пластиковая «губа» и сплиттер. Для чего они были придуманы? Начнем, пожалуй, со сплиттера. Эта насадка относится к спортивному аэродинамическому обвесу, благодаря которому улучшается прижимная сила и уменьшается лобовое сопротивление. Сплиттер буквально режет набегающие потоки воздуха, перенаправляя их вверх и в стороны. В результате улучшаются динамические характеристики автомобиля.
Накладка из пластика призвана защитить бампер. Их вклад в улучшение аэродинамики автомобиля минимален. Частенько такие накладки устанавливаются самими автопроизводителями.
Прорезиненная «губа» хотя и напоминает с виду сплиттер, но по рабочим характеристикам больше схожа с пластиковой накладкой. То есть никакой практической пользы в области аэродинамики автомобиля не несет. Но выгладит симпатично.
Ну и, пожалуй, главное — все эти накладки для гаражного тюнинга выполнены из материалов, которые далеки от совершенства, тяжелы и даже небезопасны. В автоспорте же это легкие металлы или углепластик. Естественно, прежде чем нацепить такую «губу» на спортивный болид, она проходит целый ряд испытаний, чтобы эффект от ее использования был максимальным. А кто испытывает всю эту «колхозятину»? Верно, никто! Отсюда и минусы в виде ухудшения акустического комфорта, повышения расхода топлива и невозможности нормально припарковаться там, где до установки такой накладки вы никогда не цепляли бампером за бордюр.
Есть минусы и у каждого отдельно взятого фартука. Так, например, сплиттеры довольно хрупкие, быстро ломаются даже об слегка обледенелый сугроб. Что уж говорить о бетонном бордюре или «лежачем полицейском», которые в нашей стране лепят, что называется, от вольного — разной высоты, крутизны заезда и съезда. И задевая за препятствие, такой сплиттер почти наверняка попытается сломать еще и бампер.
Пластиковая накладка, помимо вышеперечисленных минусов, еще и довольно жесткая. И если в вашем дворе давно не чистили снег, и образовалась колея, то с 99% вероятностью такая накладка раскрошится и отвалится, задевая о ледяные надолбы посредине колеи.
Резиновая накладка, помимо того, что пустышка во всех отношениях, также снижает клиренс, увеличивает вес и риск притереть бордюр. Ни улучшения аэродинамических свойств, ни в качестве защиты она не подходит! Ее предназначение лишь слегка улучшить внешность автомобиля, сделав бампер чуть агрессивнее.
Ставить «губу» или нет, и какую выбрать? Если вы не гонщик, а ваш автомобиль не обладает характером спортсмена и не выглядит таковым, то, исходя из вышеперечисленных минусов, всю эту бутафорию лучше не устанавливать. Помимо ухудшения аэродинамических характеристик, первая же вылазка за пределы города потребует ремонта той самой накладки, а то и вовсе целого бампера. А оно вам надо, особенно в условиях глобального дефицита запасных частей и их дороговизны?
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