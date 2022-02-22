Умный «холодильник»: первый тест-драйв внедорожника Isuzu Mu-X

Три республики Северного Кавказа, много бездорожья, грязи, горных рек, усыпанных камнями перевалов и снега: маршрут теста нам подобрали под стать машине. Еще бы, ведь потенциальный клиент — человек активный, любящий путешествия, рыбалку и охоту и, конечно же, обеспеченный. Судя по цене, стартующей от 3,7 млн. рублей, демпинговать Isuzu не собирается, но и дороже других продавать Mu-X не намерена.

Итак, что же такого есть у Mu-X помимо полного привода и дорожного просвета в 235 мм? Две комплектации, отличия между которыми минимальны. Так что побогаче имеет в наличии 9-дюймовый экран мультимедийной системы вместо 7-дюймового, систему IDAS, CD/DVD-плеер с 8-ю динамиками, кожаный салон с электроприводом передних кресел в 8-и направлениях, электропривод двери багажника с функцией открытия с ключа, передними и задними парктрониками, подсветкой в солнцезащитных козырьках.

Салон — семиместный. Первые два ряда располагают всем для комфортной поездки. Здесь и бардачки, и кармашки, и подстаканники, и удобный профиль кресел. На втором ряду целых два порта USB и розетка на 220 В. Спинки второго ряда — с регулировкой по углу наклона, что дает больше возможности усесться удобней, а по центру диван разделяет подлокотник со встроенными в него подстаканниками.