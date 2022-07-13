Вместо китайской JAC на завод «Москвич» придет иранский автопром

В судорожных попытках спасти лицо и репутацию, Сергей Собянин бросился посредством КамАЗа в объятья китайцев, почти договорившись о том, что будет прикручивать на бывшем французском производстве колеса к «поднебесным» JAC и вешать на это новое русское авто лейбл «Москвич». Опять не срослось — чиновника кинули со свойственным китайским товарищам цинизмом буквально в последний момент. Но «помощь» неожиданно пришла с не менее «братского» Востока: выпускать свои автомобили под российским шильдиком вдруг загорелся Иран. Правда, если затея и выгорит, то вряд ли, учитывая тамошний менталитет, к обозначенным срокам. Но если даже все и сложится, то «китайский вариант» покажется потенциальным потребителям иранских «новинок» просто манной небесной.
Басмачи в СССР долго оставались значимым региональным явлением. Они не покорились, победу над ними советская власть так и не одержала, осваивая Туркестан под прикрытием войск НКВД. Во многом из-за басмачей Гражданская война не получила в истории СССР даты окончания, уклончиво завершившись где-то в конце 30-х. И чтобы не отвечать на неудобные вопросы, басмачей постарались забыть, сократив не только в кинематографе, мемуарах чоновцев, но и в учебниках. В позднем СССР восточных недругов научились называть душманами. А до тех пор они всегда назывались басмачами, не вызывая у населения разногласий и поводов дискутировать.
Беспомощный Иран, в который РККА входила, как к себе домой, принуждения к дружбе не стал игнорировать и под усиленным конвоем обзавелся Салямом Адилем и коммунистической партией, а Москва — улицей его имени. И вне зависимости от событий, любые действия с Ираном впредь трактовались дружественными, хотя именно Иран считался лингвистическим побратимом басмачества. И пока мы изо всех сил сплоченно дружили, поддерживая перевороты, революции и торговлю, Иран мстил.
Искренняя ненависть к русским прорывалась крайне редко, хотя недавний Махмуд Ахмадинежад был откровенен и, с детства мечтая разгромить советское посольство, рассказывал российским журналистам об этом в открытую. Поскольку взять с нищего Ирана было нечего, мы делали вид, будто охотно ведем торговлю. Что обрекало советских людей на скудные товары из этой страны, а советских шоферов на лицензионные!Мерседесы' концерна Iran Khodro, прозванные в народе «Иран Контрас».
Умея быстро забывать и шепча себе под нос о дружбе народов, мы с интересом отнеслись к вторжению лицензионных седанов Peugeot 206 и помутневших от пластических операций Peugeot 405 под псевдонимом Samand. И если за 206-м приглядывали французы, уговорившие иранцев отпустить машину к хорошим врачам — в официальную дилерскую сеть Peugeot, то «троянский конь» Samand существовал самостоятельно, топча копытами рынок и остатки репутации. Разглядеть в нем месть басмачей мы не захотели, хотя профессионалы из автомобильных изданий предостерегали. Сдержанно ухмыльнувшись русской неразборчивости, иранцы продолжили восточный базар и на каждом международном автосалоне пугали россиян разнообразием моделей и выступлениями посла, грозившего развернуть продажи.
Иранская автомобильная промышленность, десятилетиями существующая в условиях санкций, приспособилась обходиться тремя платформами Peugeot, перешивая кузова в соответствии со своим пониманием моды. Поскольку игра в автопром является привычкой бледнолицых, то и отвечать на импортные затеи иранцы научились, как басмачи в барханах — либо пережидая врага, либо устраивая диверсии.
Последний смотр иранских автомобилей в Крокус-Экспо в 2021 году на выставке «Интеравто» подтвердил, что принцип «что иранцу хорошо, то бледнолицему смерть» работает стабильно. Разнообразие предъявленных моделей грянуло отсталостью, низким качеством и стремлением в спрошлое. Прилагавшийся к стенду непременный посол обыденно угрожал начать поставки, хотя перепуганные зрители норовили покинуть стенд без относительно посла.
Немногие с пристальным взором и усредненным обонянием успели отметить китайский запах фенола, прежде нехарактерный для иранских машин и очень сомнительные технологии обработки металла, забытые даже в Китае. За десять лет с момента последнего «Саманда» иранский автопром заметно откатился назад, обнаружив однозначную безысходность. Многолетние санкции против этого государства сделали свое дело, закрыв доступ к прогрессу.
Соскучится по иранским автомобилям крайне трудно. Но, оказывается, у нас за спиной, правительство Москвы почти договорилось с Ираном о выпуске их машин под брендом «Москвич». И пока никто не успел пресечь коллаборационизм, восточные соседи замахнулись еще и на «Волгу» с «Победой». Если кто-то забыл, что с «Москвичом» и прочими традиционными марками СССР всегда должно быть трудно, будет шанс вспомнить.