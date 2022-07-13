Вместо китайской JAC на завод «Москвич» придет иранский автопром

В судорожных попытках спасти лицо и репутацию, Сергей Собянин бросился посредством КамАЗа в объятья китайцев, почти договорившись о том, что будет прикручивать на бывшем французском производстве колеса к «поднебесным» JAC и вешать на это новое русское авто лейбл «Москвич». Опять не срослось — чиновника кинули со свойственным китайским товарищам цинизмом буквально в последний момент. Но «помощь» неожиданно пришла с не менее «братского» Востока: выпускать свои автомобили под российским шильдиком вдруг загорелся Иран. Правда, если затея и выгорит, то вряд ли, учитывая тамошний менталитет, к обозначенным срокам. Но если даже все и сложится, то «китайский вариант» покажется потенциальным потребителям иранских «новинок» просто манной небесной.

Басмачи в СССР долго оставались значимым региональным явлением. Они не покорились, победу над ними советская власть так и не одержала, осваивая Туркестан под прикрытием войск НКВД. Во многом из-за басмачей Гражданская война не получила в истории СССР даты окончания, уклончиво завершившись где-то в конце 30-х. И чтобы не отвечать на неудобные вопросы, басмачей постарались забыть, сократив не только в кинематографе, мемуарах чоновцев, но и в учебниках. В позднем СССР восточных недругов научились называть душманами. А до тех пор они всегда назывались басмачами, не вызывая у населения разногласий и поводов дискутировать.

Беспомощный Иран, в который РККА входила, как к себе домой, принуждения к дружбе не стал игнорировать и под усиленным конвоем обзавелся Салямом Адилем и коммунистической партией, а Москва — улицей его имени. И вне зависимости от событий, любые действия с Ираном впредь трактовались дружественными, хотя именно Иран считался лингвистическим побратимом басмачества. И пока мы изо всех сил сплоченно дружили, поддерживая перевороты, революции и торговлю, Иран мстил.