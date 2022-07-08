Почему китайский JAC подвел КамАЗ и передумал превращаться в «Москвич»

Но реализовать щучье веление повезло только одному человеку в стране. Мэру столицы Сергею Собянину. Он захотел возродить автомобиль «Москвич». И почти сразу получил желаемое. Никакого завода нет. Производства нет. Конструкторского бюро нет. Новой модели нет. Вообще ничего нет. А «Москвич» — есть. И не один, а четыре. Такого щучьего веления даже в сказке не удавалось и там целеполагание работало в пропорции 1:1 — на одно пожелание полагалась одна удача. А мэр города невнятно хотел вроде бы одного носителя имени, а получил четыре варианта.

Любование картинками на прошедшей презентации вызвало не сказочный скандал. Обширный модельный ряд несуществующего завода оказался китайским JAC. Все четыре «китайца» продемонстрировали несвежесть, несовременность и нерадивость, столь свойственную неряшливой фирме, знаменитой воровством.

Когда JAC только топтался на русском пороге, для покупателя он предложил краденые Hyundai SantaFe I и Hyundai Sonata II, клонированные в домашних условиях по обходным технологиям. Автомобили запомнились геометрическими ошибками диспропорции, спорными ездовыми повадками и чрезвычайно некачественным железом, давшим ржавчину в момент пересечения государственной границы России.