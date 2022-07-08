Почему китайский JAC подвел КамАЗ и передумал превращаться в «Москвич»

Но реализовать щучье веление повезло только одному человеку в стране. Мэру столицы Сергею Собянину. Он захотел возродить автомобиль «Москвич». И почти сразу получил желаемое. Никакого завода нет. Производства нет. Конструкторского бюро нет. Новой модели нет. Вообще ничего нет. А «Москвич» — есть. И не один, а четыре. Такого щучьего веления даже в сказке не удавалось и там целеполагание работало в пропорции 1:1 — на одно пожелание полагалась одна удача. А мэр города невнятно хотел вроде бы одного носителя имени, а получил четыре варианта.
Любование картинками на прошедшей презентации вызвало не сказочный скандал. Обширный модельный ряд несуществующего завода оказался китайским JAC. Все четыре «китайца» продемонстрировали несвежесть, несовременность и нерадивость, столь свойственную неряшливой фирме, знаменитой воровством.
Когда JAC только топтался на русском пороге, для покупателя он предложил краденые Hyundai SantaFe I и Hyundai Sonata II, клонированные в домашних условиях по обходным технологиям. Автомобили запомнились геометрическими ошибками диспропорции, спорными ездовыми повадками и чрезвычайно некачественным железом, давшим ржавчину в момент пересечения государственной границы России.
Если искать JAC в рейтинге китайского автопрома, то его след отыщется с большим трудом. Зато в России и Белоруссии это ключевой игрок. КамАЗ до сих пор бестактно натягивает китайский JAC на модельный ряд своих малотоннажников, купив под ключ все семейство N и тем самым реализовав собственное щучье веление — поутру у КамАЗа случился готовый модельный ряд «Компасов» разной грузоподъемности.
Поскольку несуществующий завод «Москвич» находится в управлении НАМИ и КамАЗа, имеет директора и жилплощадь, но не имеет сотрудников, компетенций и своего автомобиля, JAC назначен главным реализатором щучьего веления. Но, судя по грянувшему скандалу, подобное волшебство китайцев напугало. И пока пресса стыдливо постигала сказку, КамАЗ успел заявить, что все это неправда. А JAC в панике забаррикадировался и перерезал телефонные провода.
Дело в том, что у него есть завод в Белоруссии, воспринимаемый в мире как предприятие, соучаствующее в российской специальной военной операции. А открытое партнерство с КамАЗом, попавшим под прямые санкции, и подавно делает китайцев пособниками. Учитывая мощь американского возмездия, JAC в праве ожидать скорой расправы, неминуемо закрывающей ему не только любой выход за границу, но и партнерство с Bosch, ALV, Dana, ZF, Cummins, Webasto, благодаря чему у него получаются авто, во многом похожие на настоящие. И если США топнет ногой, китайцы останутся без иностранной помощи, вынужденно возвращаясь к прежнему воровству корейских аналогов. В выигрыше только мы — у нас на глазах случилось чудо. Производства нет, а машины есть. Или уже опять нет?