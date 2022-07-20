Geely Coolray после обновления получил «четверку» вместо «тройки»

В моторном отсеке — свои обновки: вместо трехцилиндрового полуторалитрового турбомотора 1.5 кроссовер заполучил новешую «турбочетверку», что скрывается под индексом BHE15. Это первое творение фирмы Aurobay, что является «дочкой» концерна Geely: с полутора литров рабочего объема мотористы «сняли» 181 л. с. и 290 Нм.

Со свежим движком «поднебесный» SUV сделался немного быстрее и экономичнее. Так, время разгона до «сотни» сократилось до 7,6 секунды против прежних 7,9, а паспортный расход топлива снизился на добрых пол-литра — в среднем машина потребляет 5,8 л «девяносто второго». К слову, трансмиссия прежняя — это семиступенчатый преселективный «робот».

На домашнем рынке новичок планирует появиться этой осенью. А к нам рестайлинговый Geely Coolray сможет прибыть лишь после того, как его производство наладят на белорусском заводе «БелДжи».

Кстати, Geely, похоже, готовится отвоевать рынки, где сейчас господствуют корейские автопроизводители. Во всяком случае, все последние новинки «поднебесного» бренда выглядят не менее, если не более «дерзко», чем продукты, вышедшие под марками Kia и Hyundai. Самое свежее тому подтверждение — кроссовер Geely FX11.