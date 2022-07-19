Volkswagen выпустил новый двигатель, который может подкинуть немало проблем

Чтобы создать 1.5 TSI evo2, немецкие инженеры придвинули каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр ко впускному коллектору, чтобы максимально улучшить экологичность. Правда, опыт корейских двигателистов показывает, что чем ближе расположен «катализатор», тем быстрее изнашивается мотор, так как керамическая «пыль» попадает внутрь цилиндров.

Кроме того, специалисты улучшили работу фирменной системы ACTplus, которая заведует отключением цилиндров. Так, второй и третий «горшки» не наполняются топливом, когда двигатель работает при низких и средних нагрузках.

В системе впрыска давление сохранилось на уровне 350 бар, а значит, движок сможет потреблять только высококачественное топливо. Ну, а миниатюрный турбокомпрессор, оборудованный «изменяемой геометрией», приучит владельца часто менять масло.

В общем, в угоду экономии и экологии агрегат 1.5 TSI щедро нафаршировали сложными системами, которые имеют риск подкинуть немало хлопот если не первому хозяину, то всем последующим владельцам автомобиля.

Вообще, спор поклонников атмосферных моторов и сторонников надувных агрегатов, кажется, вечным. Каждая «противоборствующая» сторона приводит свои аргументы. Причем некоторые связаны… с наступившим кризисом. Портал «АвтоВзгляд» решил составить свой список приоритетов, потому предлагает обсудить пять преимуществ, которые дают технологичные наддувные моторы.