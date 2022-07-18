Почему кроссовер E-Neva от оборонного концерна «Алмаз-Антей» обречен на провал

Разработкой электромобиля вот уже как три последних года непрерывно занимается Обуховский завод, основная продукция которого — командные пункты для ракетных войск. Собственно, в «настоящем автопроме» за 36 месяцев реально создать реальный автомобиль… Но военные инженеры действуют гораздо менее расторопно! Пока готов только единственный прототип будущего кроссовера, который вдруг решили показать министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
В основе 4,5-метрового SUV лежит платформа Neva, макетный образец которой впервые показали на прошлогодней выставке «Армия». Эта архитектура предусматривает использование разных силовых установок, включая водородную.
Однако ключевой моделью должен стать чистый электромобиль. Предполагается, что новинка под названием E-Neva будет иметь запас хода 463 км и максимальную скорость 197 км/ч, а время разгона до 60 км/ч составит 2,7 секунды.
Вот только серийные перспективы этой разработки, мягко говоря, туманны… Ранее «Алмаз-Антей» уверял, что E-Neva начнут выпускать не позднее 2024 года. Но производственная площадка до сих пор не определена! Хотя, по идее, сейчас самое время, чтобы начинать наладку конвейера.
Более того, чтобы соблюсти ранее озвученные сроки, машины должны сутками наматывать тестовые километры. Однако, как было сказано ранее, «ракетчики» смогли сделать всего один прототип вместо нескольких десятков опытных и предсерийных автомобилей.
На текущем этапе весь проект больше напоминает «маниловщину», единственная задача которой — освоить бюджетные миллионы… Ну, и продемонстрировать мощь российского оборонпрома, который вроде как способен и автомобили «печи», и ракеты «тачать».
Пикантности всему этому придает то, что партнером «Алмаз-Антея» стал… санкт-петербургский политех, известный, например, по электромобилю «Кама−1». Тому самому, который КамАЗ признал студенческой поделкой, совершенно непригодной для массового производства.
Впрочем, возможно, мы ошибаемся, а E-Neva — реальный прорыв, который удастся «допилить» до товарного состояния в рекордные сроки. Правда, пока шансы на такой исход минимальны, ведь сейчас даже самим участникам затеи неясно, откуда Обуховский завод будет брать компоненты.