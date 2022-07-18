Почему кроссовер E-Neva от оборонного концерна «Алмаз-Антей» обречен на провал

Разработкой электромобиля вот уже как три последних года непрерывно занимается Обуховский завод, основная продукция которого — командные пункты для ракетных войск. Собственно, в «настоящем автопроме» за 36 месяцев реально создать реальный автомобиль… Но военные инженеры действуют гораздо менее расторопно! Пока готов только единственный прототип будущего кроссовера, который вдруг решили показать министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

В основе 4,5-метрового SUV лежит платформа Neva, макетный образец которой впервые показали на прошлогодней выставке «Армия». Эта архитектура предусматривает использование разных силовых установок, включая водородную.

Однако ключевой моделью должен стать чистый электромобиль. Предполагается, что новинка под названием E-Neva будет иметь запас хода 463 км и максимальную скорость 197 км/ч, а время разгона до 60 км/ч составит 2,7 секунды.