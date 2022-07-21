Глава ГИБДД Михаил Черников «пересел» на новую LADA Granta

Самоличная поездка на LADA Granta на дальнее расстояние, в то время, когда у тебя в распоряжении весь гараж центрального аппарата ГИБДД с его представительскими «немцами» — уже само по себе видится поступком донельзя геройским. Однако все равно выглядит это действо, прежде всего, как популизм чистой воды. Ведь ежику понятно, что годами ежедневно тащить службу за рулем этого чуда подсанкционного российского автопрома придется не генералу Черникову, а тысячам рядовых инспекторов ГИБДД. Мысль о том, что Черников тоже однажды прокатился на Granta без ABS, вряд ли поможет его подчиненным во время погони на этой машине за пьяным нарушителем на бодренькой BMW.

С другой стороны, зрелище большого полицейского начальника, рассекающего по городам и весям за рулем скромной LADA Granta в сопровождении конвоя мощных иномарок в спецраскраске ГИБДД наверняка повеселит всех встречных водителей. И на том спасибо. Хотя у многих из них наверняка появятся ассоциации с 2010 годом, когда президент Путин пронзил пространство российских дорог и направлений на желтой LADA «Калина». Помнится, кортеж президента вез с собой на автовозе пару запасных «желтых Калин», — на случай поломки президентского болида. Интересно: организаторы вояжа генерала Михаила Черникова додумались взять с собой запасную LADA Granta?