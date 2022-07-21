Как на самом деле Армения спасает умирающий российский авторынок

Четкого и понятного пути, по которому будет дальше развиваться автомобильный рынок России — как новых, так и подержанных машин — пока нет. Не придумали еще. Даже история с возрождением «Москвича» — знаковое, казалось бы, событие, обрастает только сплетнями и шутками. Чего уж там про все остальное? Однако земля слухами и полнится, однажды до дела дойдет.
Впрочем, пока проблему «утопающих» надо решать самим утопающим, так что народ пустился во все тяжкие. Перекопав рынок подержанного и «антикризисного», попытавшись сыграть в кредит, безуспешно — хвала Всевышнему — страждущий устремляет свой взор за границу. Арифметика тут простая: больше миллиона рублей позволяет рассматривать «европейку», авантюризм и привычка — правый руль. Но что делать тем, кто обладает меньшей суммой и отсутствием желания переучиваться на «баранку в бардачке»? Тут вариант только один — Армения. И хлынувший поток кавказских авто подсказывает, что многие так и поступили.
Раньше из Закавказья везли преимущественно американский «изюм» — повидавший премиум и прочую роскошь в стиле Dodge Challenger и Dodge RAM — этот сегмент обходился существенно дешевле, чем в центральной России. Сегодня же хаб забит машинами а-ля Chevrolet Volt — бюджетные по западным меркам седаны и хэтчбеки, которые обходятся «на выходе» существенно дешевле миллиона рублей. Если автомобиль прибыл в Армению после 1 февраля 2020 года — а таких предложений большинство — то доплачивать ввозную пошлину уже не нужно, машина готова к эксплуатации в РФ, дело за малым — утилизационный сбор и можно получать номера.
Ограничение, фактически, одно — машина должна соответствовать экологическому классу не ниже Евро−4. Но, как и в случае с отменой ЭРА-ГЛОНАСС, скоро мы придем и вовсе к Евро−0. Да, уже сейчас в кабинетах идут споры, что текущий глобальный дефицит можно решить, лишь введя экстренные «льготы» — временно снизить технические требования. Иначе разрулить сложившуюся еще в пандемию и существенно усугубившуюся в связи с ограничениями проблему просто не выйдет. Чиновники это понимают прекрасно, вопрос стоит остро и дополнительно его «накалять» смысла не имеет. Скорее всего, это произойдет уже скоро, потому что аналогичная ситуация в новой истории России была лишь в начале девяностых годов, когда табуны и стада подержанной техники рванули на просторы бывшей РСФСР, а стоимость таможенного очищения и вовсе ограничивалась сотней «зеленых».
Физические лица по закону могут ввезти один автомобиль в год, а юридические — неограниченное количество. Вот и поехали десятки и сотни «железных коней», цены на которые выгодно отличаются от местных предложений.
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