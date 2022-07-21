Почему на самом деле двери полуприцепов фур имеют ромбовидную отделку

Несмотря на то, что ромбовидная отделка дверей полуприцепа чаще встречается за границей, иногда такие фуры попадаются и на отечественных дорогах. И здесь возникает логичный вопрос — это для красоты или «стеганка» имеет какой-то скрытый смысл? Что ж, вы спрашиваете, мы — отвечаем.
Ромбовидная обивка есть ни что иное, как двери из «нержавейки» с таким вот декором. Однако ставят их не по прихоти владельца фургона, что называется для красоты. Хотя можно так подумать, потому как установка стеганых дверей, как правило, сопровождается установкой алюминиевых дисков, отделкой борта и других элементов «улучшайзинга». А по вполне весомой причине.
К тому же, стоит такое преображение достаточно дорого, чтобы вот так вот взять и потратить на украшательство целого парка фур какого-нибудь перевозчика. В общем, ромбовидные двери ставят по делу. Но по какому?
Все дело в том, что двери полуприцепа, выкрашенные в белый, а если еще и глянцевый цвет, то они сильно бликуют. Если за такой фурой едет машина, то ее владельцу придется несладко, потому как световые «зайчики» будут мерцать у него в глазах, отвлекая от главного — управления автомобилем.
Для того, чтобы избежать ослепления других участников движения, собственно, и придумали обивать двери полуприцепа листами из нержавейки с ромбовидным рисунком. Не полированная сталь, да еще с фактурным рисунком, практически, не отражает свет, избавляя водителей, двигающихся позади фуры, от бликов. Благодаря ромбикам свет попросту рассеивается в разных направлениях. А это уже про безопасность.
У нас же, как правило, полуприцепы отделаны матовым пластиком, либо небликующей пленкой ПВХ. А если учесть, что из-за погодных условий и грязи на дорогах наши фуры перемещаются по магистралям и городам перманентно чумазыми, то и бликов от них никаких не исходит.