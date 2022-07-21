Почему на самом деле двери полуприцепов фур имеют ромбовидную отделку

Несмотря на то, что ромбовидная отделка дверей полуприцепа чаще встречается за границей, иногда такие фуры попадаются и на отечественных дорогах. И здесь возникает логичный вопрос — это для красоты или «стеганка» имеет какой-то скрытый смысл? Что ж, вы спрашиваете, мы — отвечаем.

Ромбовидная обивка есть ни что иное, как двери из «нержавейки» с таким вот декором. Однако ставят их не по прихоти владельца фургона, что называется для красоты. Хотя можно так подумать, потому как установка стеганых дверей, как правило, сопровождается установкой алюминиевых дисков, отделкой борта и других элементов «улучшайзинга». А по вполне весомой причине.

К тому же, стоит такое преображение достаточно дорого, чтобы вот так вот взять и потратить на украшательство целого парка фур какого-нибудь перевозчика. В общем, ромбовидные двери ставят по делу. Но по какому?