Geely, Haval, Chery: за сколько реально сейчас купить популярного «китайца»

К написанию материала подтолкнула история знакомого, который решил в этом году поменять автомобиль. Он сдал в салон по схеме трейд-ин подержанный Mitsubishi ASX за 800 000 рублей. В тот же день дилер выставил его в Интернете за 1 800 000 рублей, и машину купили! Потом товарищ оформил кредит и за 4 000 000 рублей приобрел подержанный Volvo XC60. Еще год назад такие ценники казались дикими.
А что китайцы? Неужели и они начали люто задирать «прайсы»? Мы позвонили в салон «Техником», чтобы узнать, если ли, к примеру, в наличии кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro. И они там оказались, причем в разных комплектациях. На официальном сайте производителя «прайс» на SUV в комплектации Ultimate значится 3 029 900 рублей, но в разговоре с менеджером выяснили, что авто стоит 3 590 000 рублей. Разница — без малого в полмиллиона рублей!
А дальше все зависит от того, как будете платить. Если наличными, то открывается окно возможностей. За это сразу дают скидку в эти самые 500 000 рублей, а если оформить сделку в ближайшее время, то итоговая цена Tiggo 8 Pro составит еще дешевле — 2 966 000 рублей. И это без дилерских «допов», которые можно ставить по желанию. Неплохо, согласитесь.
С внедорожниками Haval ситуация похожа. В одном из автосалонов города Владимир предложили модель H9 в топовой версии за 4 000 000 рублей вместо 4 800 000 рублей. Правда, мотор — бензиновый, но здесь у каждого свои вкусы. И это притом, что еще недавно машина стоила 5 300 000 рублей, плюс все те же «допы».
А вот с новинкой Haval Dargo ситуация иная. Полноприводный кроссовер в комплектации Tech Plus стоит по официальному «прайсу» 3 749 000, но продать его могут только за 4 035 000 рублей, не меньше! Вероятно, в связи с ажиотажем.
Едем дальше. В салоне «Фаворит Моторс» нас заверили, что вот прямо сейчас готовы отдать свеженький компактный кроссовер Geely Coolray в старшей версии Flagship за 2 659 990 рублей. То есть по официальному ценнику представительства. «Допы» — по желанию. Но это, опять же, если заплатить наличными и сразу. Любят у нас людей с «живыми» деньгами.
Подводя итог, можно смело сказать, что китайцы предлагают свои изделия дешевле ранее означенных прайсов. Вероятно, следуя стратегии как можно быстрее покорить себе павший российский авторынок. Что ж, у них это неплохо получается. Дальше — больше!