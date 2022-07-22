Geely, Haval, Chery: за сколько реально сейчас купить популярного «китайца»

К написанию материала подтолкнула история знакомого, который решил в этом году поменять автомобиль. Он сдал в салон по схеме трейд-ин подержанный Mitsubishi ASX за 800 000 рублей. В тот же день дилер выставил его в Интернете за 1 800 000 рублей, и машину купили! Потом товарищ оформил кредит и за 4 000 000 рублей приобрел подержанный Volvo XC60. Еще год назад такие ценники казались дикими.

А что китайцы? Неужели и они начали люто задирать «прайсы»? Мы позвонили в салон «Техником», чтобы узнать, если ли, к примеру, в наличии кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro. И они там оказались, причем в разных комплектациях. На официальном сайте производителя «прайс» на SUV в комплектации Ultimate значится 3 029 900 рублей, но в разговоре с менеджером выяснили, что авто стоит 3 590 000 рублей. Разница — без малого в полмиллиона рублей!

А дальше все зависит от того, как будете платить. Если наличными, то открывается окно возможностей. За это сразу дают скидку в эти самые 500 000 рублей, а если оформить сделку в ближайшее время, то итоговая цена Tiggo 8 Pro составит еще дешевле — 2 966 000 рублей. И это без дилерских «допов», которые можно ставить по желанию. Неплохо, согласитесь.