Прогнозы экспертов: как быстро электромобили вытеснят из России машины с ДВС

Фото: globallookpress.com
Сегодня на электромобили приходится всего каких-то 0,2% от общего объема российского автопарка. Но за «экологически чистый» транспорт плотно взялись в Правительстве: власти субсидируют создание инфраструктуры, производство и покупку «зеленых» машин. Как же сегмент будет развиваться дальше, учитывая это обстоятельство? Как скоро «электрички» перешагнут порог в 5%? На эти и другие вопросы ответили эксперты портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Для россиян электромобили являются чем-то экзотическим — своеобразными игрушками для богатых. Однако в Правительстве решили ситуацию изменить: власти приняли «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года», согласно которой уже через 8 лет «электрички» займут не менее 10% от всего объема выпускаемых машин в России.

Но насколько реально претворить этот план в жизнь, учитывая все негативные обстоятельства? Такие, как, скажем, недостаточно развитая инфраструктура, климатические особенности страны, высокие цены на электромобили, отсутствие должного обслуживания и банальное нежелание многих автовладельцев отказываться от традиционных ДВС в пользу сомнительных «батареек». Заводы, конечно, могут штамповать «электрички» сотнями тысяч единиц, но нужны ли такие объемы рынку?

— Строить прогнозы крайне сложно. Однако если концепция развития электромобильного транспорта будет выполняться хотя бы наполовину, то, я бы сказал, что уже к 2027 году электрокары займут порядка 5% рынка. Вместе с тем будет активнее развиваться и инфраструктура — как минимум потому, что это бизнес, — сказал, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», эксперт по электромобилям Алексей Швайков.

— Количественный прогноз делать поостерегусь. Есть наблюдение, что любая технология начинает активно вытеснять предыдущие тогда, когда перейден порог в 5%. И сразу после того, как «электрички» его пройдут, прогресс сильно ускорится. А эти 5% рынка через 5 лет — по моим ощущениям, это возможно даже быстрее, — добавил обозреватель портала Drom Сергей Цыганов.

А подробнее о проблемах и перспективах развития «зеленого» транспорта — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.

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26 июля 2022
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