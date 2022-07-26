Прогнозы экспертов: как быстро электромобили вытеснят из России машины с ДВС

— Строить прогнозы крайне сложно. Однако если концепция развития электромобильного транспорта будет выполняться хотя бы наполовину, то, я бы сказал, что уже к 2027 году электрокары займут порядка 5% рынка. Вместе с тем будет активнее развиваться и инфраструктура — как минимум потому, что это бизнес, — сказал, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», эксперт по электромобилям Алексей Швайков.

— Количественный прогноз делать поостерегусь. Есть наблюдение, что любая технология начинает активно вытеснять предыдущие тогда, когда перейден порог в 5%. И сразу после того, как «электрички» его пройдут, прогресс сильно ускорится. А эти 5% рынка через 5 лет — по моим ощущениям, это возможно даже быстрее, — добавил обозреватель портала Drom Сергей Цыганов.

А подробнее о проблемах и перспективах развития «зеленого» транспорта — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.