Прогнозы экспертов: как быстро электромобили вытеснят из России машины с ДВС

Для россиян электромобили являются чем-то экзотическим — своеобразными игрушками для богатых. Однако в Правительстве решили ситуацию изменить: власти приняли «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года», согласно которой уже через 8 лет «электрички» займут не менее 10% от всего объема выпускаемых машин в России.
Но насколько реально претворить этот план в жизнь, учитывая все негативные обстоятельства? Такие, как, скажем, недостаточно развитая инфраструктура, климатические особенности страны, высокие цены на электромобили, отсутствие должного обслуживания и банальное нежелание многих автовладельцев отказываться от традиционных ДВС в пользу сомнительных «батареек». Заводы, конечно, могут штамповать «электрички» сотнями тысяч единиц, но нужны ли такие объемы рынку?
— Строить прогнозы крайне сложно. Однако если концепция развития электромобильного транспорта будет выполняться хотя бы наполовину, то, я бы сказал, что уже к 2027 году электрокары займут порядка 5% рынка. Вместе с тем будет активнее развиваться и инфраструктура — как минимум потому, что это бизнес, — сказал, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», эксперт по электромобилям Алексей Швайков.
— Количественный прогноз делать поостерегусь. Есть наблюдение, что любая технология начинает активно вытеснять предыдущие тогда, когда перейден порог в 5%. И сразу после того, как «электрички» его пройдут, прогресс сильно ускорится. А эти 5% рынка через 5 лет — по моим ощущениям, это возможно даже быстрее, — добавил обозреватель портала Drom Сергей Цыганов.
А подробнее о проблемах и перспективах развития «зеленого» транспорта — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.