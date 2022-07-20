Почему электромобили в России скоро будут дешевле упрощенной LADA Granta

Фото: globallookpress.com
Сегодня электромобиль в России — игрушка для богатых. Ведь даже несмотря на то, что в техническом плане «электрички» проще машин с двигателями внутреннего сгорания, цены на них существенно выше. А чего ждать дальше? Как будут меняться прайсы по мере развития инфраструктуры и усиления государственной поддержки? На эти и другие вопросы ответили эксперты, принявшие участие в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Называть электрокары в России игрушками для богатых сложно уже сейчас, считает эксперт по электромобилям Алексей Швайков. А все потому, что доля «зеленых» транспортных средств в автопарке страны пусть и совсем неспешно, но все же растет. А это, в свою очередь, происходит из-за того, что постепенно развивается инфраструктура.

«Есть такой эффект масштаба: когда электромобилей становится больше, они становятся дешевле», — сказал г-н Швайков.

Раньше выбор электромобилей в России действительно был невелик. Официально свои «электрички» в нашу страну поставляли разве что премиалы — в частности, Porsche, Jaguar, Audi, BMW. За массовый сегмент в одиночку «отдувался» JAC iEV7S, но и он продержался недолго. Теперь же, когда многие автопроизводители простились с Россией, надежда остается лишь на импорт. А он готов в самом деле удивить.

Всевозможные Tesla в нашу Необъятную завозятся «серыми» путями уже много лет, так что здесь — без сюрпризов. Их приготовили китайские автопроизводители, которые в ближайшем будущем завалят российский рынок доступными «электричками». Что значит «доступными»? Теми новыми «зелеными» машинами, чья стоимость на Родине не превышает 5000 — 6000 долларов, объяснил обозреватель портала Drom Сергей Цыганов.

Если валютный курс в очередной раз не подскочит, то даже с учетом всех наценок — таможенной пошлины, утилизационного сбора, процента продавцу — дешевые электрички из КНР вполне себе смогут потягаться с «антикризисной» LADA Granta. Не говоря уж о дефицитных и невероятно дорогих новых иномарках.

Уже сегодня можно заказать из Китая «электричку», которая обойдется всего в 1,1 — 1,2 млн. рублей. Это будет двухместная «капсула» от Wuling, но тем не менее.

Важно, что речь идет не об официальных поставках, а именно о «сером» импорте. А потому если россияне проявят интерес к «поднебесным» электрокарам, то объемы ввозимых машин будут расти очень быстро. К тому времени, глядишь, свои «электрички» начнут выпускать и российские заводы. А где отечественное производство, там и государственные субсидии.

А более подробно об этом и многом другом — в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.

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20 июля 2022
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