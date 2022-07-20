Почему электромобили в России скоро будут дешевле упрощенной LADA Granta

Называть электрокары в России игрушками для богатых сложно уже сейчас, считает эксперт по электромобилям Алексей Швайков. А все потому, что доля «зеленых» транспортных средств в автопарке страны пусть и совсем неспешно, но все же растет. А это, в свою очередь, происходит из-за того, что постепенно развивается инфраструктура.
«Есть такой эффект масштаба: когда электромобилей становится больше, они становятся дешевле», — сказал г-н Швайков.
Раньше выбор электромобилей в России действительно был невелик. Официально свои «электрички» в нашу страну поставляли разве что премиалы — в частности, Porsche, Jaguar, Audi, BMW. За массовый сегмент в одиночку «отдувался» JAC iEV7S, но и он продержался недолго. Теперь же, когда многие автопроизводители простились с Россией, надежда остается лишь на импорт. А он готов в самом деле удивить.
Всевозможные Tesla в нашу Необъятную завозятся «серыми» путями уже много лет, так что здесь — без сюрпризов. Их приготовили китайские автопроизводители, которые в ближайшем будущем завалят российский рынок доступными «электричками». Что значит «доступными»? Теми новыми «зелеными» машинами, чья стоимость на Родине не превышает 5000 — 6000 долларов, объяснил обозреватель портала Drom Сергей Цыганов.
Если валютный курс в очередной раз не подскочит, то даже с учетом всех наценок — таможенной пошлины, утилизационного сбора, процента продавцу — дешевые электрички из КНР вполне себе смогут потягаться с «антикризисной» LADA Granta. Не говоря уж о дефицитных и невероятно дорогих новых иномарках.
Уже сегодня можно заказать из Китая «электричку», которая обойдется всего в 1,1 — 1,2 млн. рублей. Это будет двухместная «капсула» от Wuling, но тем не менее.
Важно, что речь идет не об официальных поставках, а именно о «сером» импорте. А потому если россияне проявят интерес к «поднебесным» электрокарам, то объемы ввозимых машин будут расти очень быстро. К тому времени, глядишь, свои «электрички» начнут выпускать и российские заводы. А где отечественное производство, там и государственные субсидии.
А более подробно об этом и многом другом — в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.