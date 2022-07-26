Почему сегодня категорически нельзя покупать электромобили

— С электромобилями из Китая сейчас очень сложно. Можно заказать запчасти: колодки, какие-то кузовные детали, управляющую электронику, тяговые батареи. Но специалистов, которые могут обслуживать такие машины, в стране нет. Ведь для этого нужны определенные знания, навыки и оборудование — надо вкладываться в обучение персонала, приборы. А пока у нас электрокаров из КНР немного, делать этого никто не будет, — сказал, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», эксперт по электромобилям Алексей Швайков.

Он напомнил историю с Tesla: «электрички» американской марки никогда в Россию официально не поставлялись. Тем не менее, их доля в автопарке мало-помалу росла, и необходимость возить машины на обслуживание в Европу отпала — их худо-бедно научились ремонтировать здесь. То же, по мнению нашего эксперта, случится с китайскими электрокарами. Но чтобы воспитать специалистов, потребуется немало времени.

А подробнее об электромобилях в России — проблемах и перспективах сегмента — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.