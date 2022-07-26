Почему сегодня категорически нельзя покупать электромобили

С каждым годом купить электромобиль в России становится все проще. Тем, кто может позволить себе автомобиль «покруче», до недавних пор предлагались Porsche Taycan, Audi e-tron, Jaguar E-PACE. Имея деньги, несложно заказать стильную и «экологически чистую» электричку из-за границы — скажем, ту же Tesla. Для всех же остальных доступны завезенные Nissan Leaf и всевозможные электрокары из Китая, количество которых будет только расти.
Другой вопрос, что почти наверняка новоиспеченный владелец электрической игрушки столкнется с проблемой обслуживания. Если те же «Порше» и «Ауди» можно в случае чего пригнать к официальному дилеру (хотя из-за напряженной политической обстановки и с гарантийным ремонтом могут возникнуть сложности), то, например, китайский электрокар превратится вследствие серьезной поломки в бестолковую недвижимость.
— С электромобилями из Китая сейчас очень сложно. Можно заказать запчасти: колодки, какие-то кузовные детали, управляющую электронику, тяговые батареи. Но специалистов, которые могут обслуживать такие машины, в стране нет. Ведь для этого нужны определенные знания, навыки и оборудование — надо вкладываться в обучение персонала, приборы. А пока у нас электрокаров из КНР немного, делать этого никто не будет, — сказал, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», эксперт по электромобилям Алексей Швайков.
Он напомнил историю с Tesla: «электрички» американской марки никогда в Россию официально не поставлялись. Тем не менее, их доля в автопарке мало-помалу росла, и необходимость возить машины на обслуживание в Европу отпала — их худо-бедно научились ремонтировать здесь. То же, по мнению нашего эксперта, случится с китайскими электрокарами. Но чтобы воспитать специалистов, потребуется немало времени.
А подробнее об электромобилях в России — проблемах и перспективах сегмента — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.