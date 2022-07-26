Россияне готовы массово пересесть на автомобили без ABS и подушек безопасности

Проблемы с поставками комплектующих на российские автозаводы, начавшиеся весной 2022 года, как известно, вылились в почти катастрофические трудности со сборкой, как иномарок, так и отечественных моделей. Предприятия, ранее выпускавшие на российской территории авто зарубежных брендов, фактически давно стоят, либо дособирают последние машины из остатков накопленных ранее запчастей. А отечественным автобрендам деваться некуда: на паузу, «до лучших времен», АВТОВАЗ или УАЗ как, скажем, корейские или японские предприятия в нашей стране не поставишь. Власти же не дадут «подвесить в воздухе» на неопределенный срок многотысячный коллектив градообразующего Тольяттинского автогиганта. Да и УАЗ, поставляющий госструктурам свои кондовые внедорожники, тоже сложно представить остановленным.
Чтобы производить хоть что-то для российского рынка, отечественные заводы поднатужились и наладили выпуск (хоть и не в сильно больших масштабах) версий своих авто, лишенных ставших дефицитными электронных компонентов. Так, АВТОВАЗ вывалил на рынок LADA Granta и LADA Niva, на которых не найти ни ABS, ни подушек безопасности, ни блока ЭРА-ГЛОНАСС. По практически аналогичной схеме и УАЗ выпускает свои «Патриот» и прочие «Буханки».
Надежного решения проблем с поставками в необходимом количестве и в нужные сроки электронных комплектующих на предприятия пока никто не нашел. Поэтому покупка нового российского авто, еще на заводе лишенного ABS и эйрбэгов, в ближайшее время станет более, чем реальной перспективой для очень многих россиян. Насколько приемлемой для себя считают ее соотечественники-автомобилисты, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить с помощью опроса среди наших посетителей.
Мы задали вопрос, звучавший следующим образом: «Готовы ли вы покупать автомобили без ABS и подушек безопасности?» На него в общей сложности ответили более 1600 человек. Среди них самая большая часть — 45% (742 респондента) абсолютно не боятся машин без систем безопасности. Поэтому они выбрали ответ «я полжизни ездил на Жигулях и ничего страшного не вижу».
Считают для себя возможным купить ту же Granta без ABS и подушек безопасности в случае, если рынок не предложит ничего иного, еще 21% участников исследования (351 человек). И лишь 33% респондентов (549 посетителей портала «АвтоВзгляд») не готовы, по крайней мере, в текущих условиях приобретать ставшие менее безопасными автомобили. Таким образом, как минимум 66% россиян относятся к числу потенциальных покупателей LADA Granta, LADA Niva и UAZ «Патриот», лишенных ABS, подушек безопасности и блока экстренного вызова помощи ЭРА-ГЛОНАСС. Что ж, нам не привыкать…