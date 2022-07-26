Россияне готовы массово пересесть на автомобили без ABS и подушек безопасности

Надежного решения проблем с поставками в необходимом количестве и в нужные сроки электронных комплектующих на предприятия пока никто не нашел. Поэтому покупка нового российского авто, еще на заводе лишенного ABS и эйрбэгов, в ближайшее время станет более, чем реальной перспективой для очень многих россиян. Насколько приемлемой для себя считают ее соотечественники-автомобилисты, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить с помощью опроса среди наших посетителей.

Мы задали вопрос, звучавший следующим образом: «Готовы ли вы покупать автомобили без ABS и подушек безопасности?» На него в общей сложности ответили более 1600 человек. Среди них самая большая часть — 45% (742 респондента) абсолютно не боятся машин без систем безопасности. Поэтому они выбрали ответ «я полжизни ездил на Жигулях и ничего страшного не вижу».

Считают для себя возможным купить ту же Granta без ABS и подушек безопасности в случае, если рынок не предложит ничего иного, еще 21% участников исследования (351 человек). И лишь 33% респондентов (549 посетителей портала «АвтоВзгляд») не готовы, по крайней мере, в текущих условиях приобретать ставшие менее безопасными автомобили. Таким образом, как минимум 66% россиян относятся к числу потенциальных покупателей LADA Granta, LADA Niva и UAZ «Патриот», лишенных ABS, подушек безопасности и блока экстренного вызова помощи ЭРА-ГЛОНАСС. Что ж, нам не привыкать…