Что лучше: новая LADA Vesta или дешевая иномарка из Белоруссии

Долгое время гражданам РФ было запрещено покупать автомобили в белорусских салонах. Сейчас ограничения сняты, но вопросов такая покупка вызывает больше, чем ответов. Сколько стоят машины в Минске, Витебске или, допустим, Бресте? Распространяется ли на такую покупку гарантия и куда придется ездить на регулярные ТО?
А, может, не рисковать и купить ту самую LADA Vesta? Ведь вазовский флагман получил осовремененную внешность, полностью новый интерьер, а также другую электронную архитектуру. Правда, АВТОВАЗ не спешит называть цены, но портал «АвтоВзгляд» разузнал, сколько будут просить за главную новинку этого года.
Впрочем, хозяйственной публике лучше взглянуть на LADA Largus, который вскоре должен вернуться на тольяттинский конвейер. Пока — с весьма неплохим, но не самым мощным «восьмиклапанником», но вскоре гамму версий пополнят 16-клапанные исполнения. И никаких упрощений: АБС, наконец, снова вернется на модели LADA.
Подробнее, как пригнать автомобиль из Белоруссии, сколько стоит похорошевшая LADA Vesta и как предстоит измениться «Ларгусу», слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».