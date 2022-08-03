Что лучше: новая LADA Vesta или дешевая иномарка из Белоруссии

Долгое время гражданам РФ было запрещено покупать автомобили в белорусских салонах. Сейчас ограничения сняты, но вопросов такая покупка вызывает больше, чем ответов. Сколько стоят машины в Минске, Витебске или, допустим, Бресте? Распространяется ли на такую покупку гарантия и куда придется ездить на регулярные ТО?

А, может, не рисковать и купить ту самую LADA Vesta? Ведь вазовский флагман получил осовремененную внешность, полностью новый интерьер, а также другую электронную архитектуру. Правда, АВТОВАЗ не спешит называть цены, но портал «АвтоВзгляд» разузнал, сколько будут просить за главную новинку этого года.