Какой штраф можно полностью отменить в течение 20-дневного льготного периода

Неизвестно, кто первым придумал называть присылаемые автовладельцам экземпляры постановлений о штрафах «письмами счастья». Тем не менее название прижилось, несмотря на то, что большинство употребляющих его ныне людей не знают изначального смысла этой фразы.

Сейчас «письма счастья» с уведомлениями о штрафах ГИБДД в своих почтовых ящиках в подъезде мало кто ищет. Подобные послания приходят на элекронную почту, либо появляются в личном кабинете на Госуслугах, либо в виде уведомления от того или иного профильного интернет-сервиса. В любом случае, такое сообщение дает понять водителю, что у него осталось 20 дней на оплату штрафа в половинном размере. Или служит напоминанием: если не согласен с наказанием и хочешь обжаловать штраф, у тебя в запасе только 10 дней, не профукай их!

Но мало кто знает о существовании механизма полной отмены постановления в течении все тех же 20 дней с момента его вынесения. Мы говорим о штрафе, который можно получить при езде по платной трассе. Он прописан в статье 12.21.4 КоАП — за «неисполнении обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».