Какой штраф можно полностью отменить в течение 20-дневного льготного периода

Неизвестно, кто первым придумал называть присылаемые автовладельцам экземпляры постановлений о штрафах «письмами счастья». Тем не менее название прижилось, несмотря на то, что большинство употребляющих его ныне людей не знают изначального смысла этой фразы.
Сейчас «письма счастья» с уведомлениями о штрафах ГИБДД в своих почтовых ящиках в подъезде мало кто ищет. Подобные послания приходят на элекронную почту, либо появляются в личном кабинете на Госуслугах, либо в виде уведомления от того или иного профильного интернет-сервиса. В любом случае, такое сообщение дает понять водителю, что у него осталось 20 дней на оплату штрафа в половинном размере. Или служит напоминанием: если не согласен с наказанием и хочешь обжаловать штраф, у тебя в запасе только 10 дней, не профукай их!
Но мало кто знает о существовании механизма полной отмены постановления в течении все тех же 20 дней с момента его вынесения. Мы говорим о штрафе, который можно получить при езде по платной трассе. Он прописан в статье 12.21.4 КоАП — за «неисполнении обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».
В переводе с бюрократического на русский, это просто штраф за неоплату проезда по «платнику». На платных шоссе, оборудованных пунктами сбора денег, заработать такое наказание — это еще надо сильно постараться. А на дорогах, где плата взимается автоматически, с помощью камер, считывающих номера машин, «словить» штраф по 12.21.4 КоАП легче легкого. Даже если ты не заплатил «Автодору» несчастные 50 рублей, — будь готов раскошелиться на 1500 рублей штрафа!
Получив «письмо счастья» на такую сумму за бесплатный проезд по «платнику», что сделает нормальный человек? Правильно: пока не истекли 20 дней льготного периода, он пойдет и заплатит не 1500, а 750 рублей в казну. И будет доволен, что «сэкономил» 750 рублей — половину штрафной суммы. А на самом деле экономия могла быть еще больше!
Если вместо оплаты штрафа в течение 20 дней пойти на сайт «Автодора» и погасить задолженность, которая числится за твоим авто после проезда по платной трассе (например, по ЦКАД), то через некоторое время числящийся за тобой штраф автоматически отменится. Аннулируется. Исчезнет из всех баз данных! Другими словами, если вы задолжали за проезд по «платнику» меньше 750 рублей (меньше половины штрафа), то в 20-дневный льготный период вам будет выгоднее оплатить должок «Автодору», нежели перечислять свои кровные в казну.