Названа самая популярная онлайн-платформа среди автолюбителей России

«АВТОСТАТ» по итогам исследования назвал Авито Авто самой узнаваемой платформой для купли-продажи машин. Более половины респондентов (56,5%), отвечая на вопрос: «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?» — назвали Авито Авто. При этом, согласно результатам исследования, все остальные профильные ресурсы уступают лидеру по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.
«Мы по праву гордимся этим высоким результатом. Мы много инвестировали в развитие Авито Авто, создавая профессиональные продукты для удобства пользования платформой и роста безопасности и прозрачности российского авторынка. Сегодня Авито Авто — это платформа с самым большим в России количеством объявлений о продаже автомобилей, как новых, так и с пробегом. Это — социальная платформа, которая помогает покупателям совершить грамотный выбор, выгодно продать или приобрести автомобиль и сделать свою жизнь лучше», — прокомментировал управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
По данным экспертов «АВТОСТАТ», при продаже автомобиля владельцы обычно размещают объявления сразу на нескольких ресурсах. Но чаще всего их публикуют именно на Авито Авто: 67,2% респондентов публиковали объявления на этой платформе. В результате и покупателей продавцы машин чаще всего находят на Авито Авто: 56,6% респондентов закрыли сделку именно через эту платформу. Менее четверти (21,2%) продавцов автомобилей, участвовавших в опросе, нашли покупателей через Auto.ru, почти столько же (20,1%) — через Drom.ru.
Примечательно, что Авито Авто, согласно результатам опроса «АВТОСТАТ», является платформой № 1 для продажи автомобиля не только в регионах, но и в столицах: 50% опрошенных жителей Москвы и 60,6% жителей Санкт-Петербурга нашли покупателя именно здесь.
Что касается покупки автомобилей, здесь Авито Авто также занял первую строчку. Приобретатели транспортных средств в рамках опроса «АВТОСТАТ» чаще всего называли Авито Авто ключевой платформой для сделок: 44,7% респондентов сообщили, что им удалось найти на Авито Авто автосалон или дилера, у которого они в итоге приобрели машину. Четверть опрошенных (25,5%) указали, что нашли «своего» продавца на Auto.ru. На Drom.ru нашли автосалон или дилерский центр 14,9% респондентов. Платформа CarPrice.ru набрала более 5% голосов, а все остальные — около 10%.
Отметим, на данный момент на Авито размещено более 730 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, из них 224 000 объявлений — от дилеров. Еще 210 000 объявлений опубликовано в разделе «Грузовики и спецтехника»; 82 000 — в разделе «Водный транспорт» и около 133 000 — в разделе «Мотоциклы и мототехника». В раздел «Транспорт» заходит около 55% посетителей Авито, или примерно 23,8 млн человек в месяц по всей стране.
Антон Железняков