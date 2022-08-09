Названа самая популярная онлайн-платформа среди автолюбителей России

Фото: Alexander Popov. unsplash.com
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело опрос среди более 3000 автовладельцев из разных регионов России. Эксперты выяснили, на каких онлайн-платформах соотечественники чаще всего покупают и продают свои машины. В результате оказалось, что 67,2% респондентов публиковали свои объявления о продаже на Авито Авто, при этом 56,6% сообщили, что покупатель нашелся также с помощью этой платформы.

«АВТОСТАТ» по итогам исследования назвал Авито Авто самой узнаваемой платформой для купли-продажи машин. Более половины респондентов (56,5%), отвечая на вопрос: «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?» — назвали Авито Авто. При этом, согласно результатам исследования, все остальные профильные ресурсы уступают лидеру по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.

«Мы по праву гордимся этим высоким результатом. Мы много инвестировали в развитие Авито Авто, создавая профессиональные продукты для удобства пользования платформой и роста безопасности и прозрачности российского авторынка. Сегодня Авито Авто — это платформа с самым большим в России количеством объявлений о продаже автомобилей, как новых, так и с пробегом. Это — социальная платформа, которая помогает покупателям совершить грамотный выбор, выгодно продать или приобрести автомобиль и сделать свою жизнь лучше», — прокомментировал управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

  • Фото: Pixnio.com
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По данным экспертов «АВТОСТАТ», при продаже автомобиля владельцы обычно размещают объявления сразу на нескольких ресурсах. Но чаще всего их публикуют именно на Авито Авто: 67,2% респондентов публиковали объявления на этой платформе. В результате и покупателей продавцы машин чаще всего находят на Авито Авто: 56,6% респондентов закрыли сделку именно через эту платформу. Менее четверти (21,2%) продавцов автомобилей, участвовавших в опросе, нашли покупателей через Auto.ru, почти столько же (20,1%) — через Drom.ru.

Примечательно, что Авито Авто, согласно результатам опроса «АВТОСТАТ», является платформой № 1 для продажи автомобиля не только в регионах, но и в столицах: 50% опрошенных жителей Москвы и 60,6% жителей Санкт-Петербурга нашли покупателя именно здесь.

Фото: Bicanski. Pixnio.com

Что касается покупки автомобилей, здесь Авито Авто также занял первую строчку. Приобретатели транспортных средств в рамках опроса «АВТОСТАТ» чаще всего называли Авито Авто ключевой платформой для сделок: 44,7% респондентов сообщили, что им удалось найти на Авито Авто автосалон или дилера, у которого они в итоге приобрели машину. Четверть опрошенных (25,5%) указали, что нашли «своего» продавца на Auto.ru. На Drom.ru нашли автосалон или дилерский центр 14,9% респондентов. Платформа CarPrice.ru набрала более 5% голосов, а все остальные — около 10%.

Отметим, на данный момент на Авито размещено более 730 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, из них 224 000 объявлений — от дилеров. Еще 210 000 объявлений опубликовано в разделе «Грузовики и спецтехника»; 82 000 — в разделе «Водный транспорт» и около 133 000 — в разделе «Мотоциклы и мототехника». В раздел «Транспорт» заходит около 55% посетителей Авито, или примерно 23,8 млн человек в месяц по всей стране.

Антон Железняков

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9 августа 2022
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