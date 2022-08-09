Названа самая популярная онлайн-платформа среди автолюбителей России

«АВТОСТАТ» по итогам исследования назвал Авито Авто самой узнаваемой платформой для купли-продажи машин. Более половины респондентов (56,5%), отвечая на вопрос: «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?» — назвали Авито Авто. При этом, согласно результатам исследования, все остальные профильные ресурсы уступают лидеру по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.

«Мы по праву гордимся этим высоким результатом. Мы много инвестировали в развитие Авито Авто, создавая профессиональные продукты для удобства пользования платформой и роста безопасности и прозрачности российского авторынка. Сегодня Авито Авто — это платформа с самым большим в России количеством объявлений о продаже автомобилей, как новых, так и с пробегом. Это — социальная платформа, которая помогает покупателям совершить грамотный выбор, выгодно продать или приобрести автомобиль и сделать свою жизнь лучше», — прокомментировал управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.