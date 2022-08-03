Первый тест-драйв нового Exeed TXL Sport Edition: Китай. Перезагрузка 2.0

Автомобильный рынок в мановение ока взорвался и превратился в самое настоящее «дикое поле». Официальные дилеры отказывают в гарантийном ремонте, не продают запчасти и даже не могут сделать ТО.

Цены на машины улетели куда-то в космос и не планируют возвращаться: как вам Mitsubishi Outlander за 6 000 000 рублей или 100 000 долларов? Ага, происки капиталистов! Но что не так с православной Lada Vesta за 1 800 000 или 30 000 долларов?! Да за такие-то деньжищи можно привезти из «Загнивающей» свежайшую «баварскую тройку» в богатой комплектации или «трехлучевую звезду». Так-то оно так, только вот кредитик на них не выпишут, попросят расплатиться исключительно наличными. И путь по автосалонам продолжится.