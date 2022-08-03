Первый тест-драйв нового Exeed TXL Sport Edition: Китай. Перезагрузка 2.0

Фото: АвтоВзгляд
Китай, Китай и еще раз Китай — вот, к чему надо быть готовому каждому, кто сегодня соберется за новым автомобилем. Ужас, скажете… Но так ли этот самый Китай страшен, чтобы сразу отказаться от покупки, даже не взглянув? На этот вопрос в рамках двухдневного «интервью» отвечал обновленный кроссовер Exeed TXL Sport Edition.
Евгений Васин

Автомобильный рынок в мановение ока взорвался и превратился в самое настоящее «дикое поле». Официальные дилеры отказывают в гарантийном ремонте, не продают запчасти и даже не могут сделать ТО.

Цены на машины улетели куда-то в космос и не планируют возвращаться: как вам Mitsubishi Outlander за 6 000 000 рублей или 100 000 долларов? Ага, происки капиталистов! Но что не так с православной Lada Vesta за 1 800 000 или 30 000 долларов?! Да за такие-то деньжищи можно привезти из «Загнивающей» свежайшую «баварскую тройку» в богатой комплектации или «трехлучевую звезду». Так-то оно так, только вот кредитик на них не выпишут, попросят расплатиться исключительно наличными. И путь по автосалонам продолжится.

Фото: АвтоВзгляд

А там — волна грусти и депрессии, хоть таблетки выписывай. Да и новых машин толком нет — сплошное ожидание с тихой оговоркой о «возможных сложностях с поставками». Особняком стоит нелюбимый и порицаемый «автомобильной общественностью» китайский автопром, который и машины в наличии имеет, и уходить никуда не собирается, и обязательства с себя не снимает. Более того, в обозримом будущем и вовсе готов стать главной кузницей «четырехколесных» всея Руси.

Одним словом, повод зайти есть. Тем более, что современные китайские машины не имеют ничего общего с теми «прецедентами», которые имели место быть десятью годами ранее и, собственно, породили действующий имидж автомобилей из Поднебесной. Примеров масса, но один — наиболее показательный.

Фото: АвтоВзгляд

​Новорожденная по историческим меркам Exeed — «богатое» подразделение Chery — знакомо россиянам по модели TXL, которая представляет собой среднеразмерный кроссовер в чрезвычайно богатом оснащении. Подобным набором благ и отделочных материалов могут похвастать разве что совсем уж премиальные бренды. Внешне — тоже хорош, глаз не оторвать: и формы, и дизайн, и детали отделки. Ущипните, дайте прозреть и увидеть на капоте знакомый японский или корейский логотип. Ан нет, Китай.

Первое свидание Exeed TXL проходит блестяще: корейский «витринный» метод продажи китайцы освоили на 146 процентов. В салоне благолепие, коего свет не видывал: гигантский сенсорный экран, поглотивший и мультимедийную систему, и приборную панель. Тут и 3D-камера кругового обзора, и встроенный видео-регистратор, и сонмы USB-портов всех мастей, и броская вышивка ромбом — причем сразу нескольких дизайнов — и акустика Sony, выполненная в стиле мерседесовского «Меридиана», и электронастройки руля да кресел, раздельный климат-контроль.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд
Фото: АвтоВзгляд

Стоит обладателю корейца, американца или японца сесть внутрь — заплачет от восторга! Это вам не чопорный «Старый свет» — настоящая азиатская роскошь во всем своем великолепии! Правда, потом полезут всякие недоумения в стиле: а почему беспроводная зарядка есть, а Apple CarPlay не работает ни от провода, ни от Bluetooth? Впрочем, это будет уже потом. А сейчас — щенячий восторг.

Но что дальше? Как насчет второго испытания — ходового? Хваткий удобный и вполне чувствительный руль, а на колесах — дорогущие шины Michelin, благодаря которым машина блестяще проходит поворот даже с превышением скорости. Однако, это заявка на успех. Ранее Exeed TXL поставлялся в Россию исключительно с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, «раздутым» до 186 л. с. Именно двигатель был его самой слабой стороной — двухтонный кроссовер отказывался ехать.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд
Фото: АвтоВзгляд

Китайцы вопрос оперативно решили: в наши широты приехал двухлитровый «Иксид», который выдает скромные по паспорту 197 л. с., но разгоняется, как с места, так и с движения намного веселее своего младшего брата. Оно и понятно — крутящий момент больше на целую сотню «ньютонов» или на 25%.

Интересно и то, что в самом Китае этот же мотор выдает более 250 л. с., буквально заставляя предполагать скорое появление у дилеров и умельцев соответствующей услуги по возвращению разбежавшихся перед налоговым и таможенным органами коней. Двухлитровую модификацию тут же окрестили спортивной, покрасив тормозные суппорты в красный цвет. Действительно, какой «спорт» без красных тормозов?

Фото: АвтоВзгляд

Exeed TXL справляется с поворотами, не пускается «в пляс» на грунтовке и держит удар на ямах и лежачих полицейских — с подвеской поработали, но впереди еще много труда, есть куда расти. До соседей по азиатскому региону далеко, но и Москва не сразу строилась, а быстро строить китайцы умеют. Мотор задушен, но места под педалью газа хватит и для «светофорного ускорения», и для комфортного обгона на трассе.

А вот скорость реакции на педаль газа оставляет желать лучшего — машина чертовски долго думает. Производитель объясняет такое поведение заботой о трансмиссии — в таких условиях робот проживет намного дольше. Кстати, о долголетии: гарантия на Exeed TXL составляет 7 лет или 200 000 км. Амбициозно!

  • Без недочетов даже и у премиального Китая - никуда!
    Фото: АвтоВзгляд
  • Без недочетов даже и у премиального Китая - никуда!
    Фото: АвтоВзгляд

Богат, современен, хорош собой. Впрочем, ни о какой «премиальности» речи не идет, когда главный элемент «роскоши» — это тишина в салоне, а TXL акустическим комфортом обеспечить не может. Несмотря на толстенные стекла и дорогие покрышки, в машине присутствует весь ансамбль шумов — от ветра до колес. Дилеры даже клеят дополнительную изоляцию, дабы закрепить в будущем обладателя надежду на премиальный стиль.

А с другой стороны, как еще объяснить российскому автолюбителю, что китайский кроссовер стоит 4 649 900 рублей? Китайцы предлагают существенные скидки, например, 300 000 рублей за Trade-In, а также дают 3 месяца предоплаченного передвижения по платной трассе М4 «Дон» и пропуск в бизнес-зал аэропортов. Впрочем, смысла эти «плюшки» не меняют.

  • Вот он - шустрый агрегат о паре литров под капотом.
    Фото: АвтоВзгляд
  • А это типичный атрибут спортивной модификации.
    Фото: АвтоВзгляд

Прошагав за считанные годы весь путь корейцев, китайские автопроизводители бросились конкурировать с законодателями автомобильной индустрии. А тут без качественного и оттого дорогого оснащения не обойтись: над автомобилем потрудились Hella, Magna, Honeywell, BorgWarner, Getrag, Bosch и многие другие. Использование компонентов самых именитых брендов естественным путем привело к удорожанию машины.

Спору нет: дальше ситуация будет развиваться по хорошо уже знакомый траектории: китайский автопром встает в один ряд с именитыми брендами. И по качеству, и по оснащению. И по цене.

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3 августа 2022
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