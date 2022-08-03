Первый тест-драйв нового Exeed TXL Sport Edition: Китай. Перезагрузка 2.0

Автомобильный рынок в мановение ока взорвался и превратился в самое настоящее «дикое поле». Официальные дилеры отказывают в гарантийном ремонте, не продают запчасти и даже не могут сделать ТО.
Цены на машины улетели куда-то в космос и не планируют возвращаться: как вам Mitsubishi Outlander за 6 000 000 рублей или 100 000 долларов? Ага, происки капиталистов! Но что не так с православной Lada Vesta за 1 800 000 или 30 000 долларов?! Да за такие-то деньжищи можно привезти из «Загнивающей» свежайшую «баварскую тройку» в богатой комплектации или «трехлучевую звезду». Так-то оно так, только вот кредитик на них не выпишут, попросят расплатиться исключительно наличными. И путь по автосалонам продолжится.
А там — волна грусти и депрессии, хоть таблетки выписывай. Да и новых машин толком нет — сплошное ожидание с тихой оговоркой о «возможных сложностях с поставками». Особняком стоит нелюбимый и порицаемый «автомобильной общественностью» китайский автопром, который и машины в наличии имеет, и уходить никуда не собирается, и обязательства с себя не снимает. Более того, в обозримом будущем и вовсе готов стать главной кузницей «четырехколесных» всея Руси.
Одним словом, повод зайти есть. Тем более, что современные китайские машины не имеют ничего общего с теми «прецедентами», которые имели место быть десятью годами ранее и, собственно, породили действующий имидж автомобилей из Поднебесной. Примеров масса, но один — наиболее показательный.
Новорожденная по историческим меркам Exeed — «богатое» подразделение Chery — знакомо россиянам по модели TXL, которая представляет собой среднеразмерный кроссовер в чрезвычайно богатом оснащении. Подобным набором благ и отделочных материалов могут похвастать разве что совсем уж премиальные бренды. Внешне — тоже хорош, глаз не оторвать: и формы, и дизайн, и детали отделки. Ущипните, дайте прозреть и увидеть на капоте знакомый японский или корейский логотип. Ан нет, Китай.
Первое свидание Exeed TXL проходит блестяще: корейский «витринный» метод продажи китайцы освоили на 146 процентов. В салоне благолепие, коего свет не видывал: гигантский сенсорный экран, поглотивший и мультимедийную систему, и приборную панель. Тут и 3D-камера кругового обзора, и встроенный видео-регистратор, и сонмы USB-портов всех мастей, и броская вышивка ромбом — причем сразу нескольких дизайнов — и акустика Sony, выполненная в стиле мерседесовского «Меридиана», и электронастройки руля да кресел, раздельный климат-контроль.
Стоит обладателю корейца, американца или японца сесть внутрь — заплачет от восторга! Это вам не чопорный «Старый свет» — настоящая азиатская роскошь во всем своем великолепии! Правда, потом полезут всякие недоумения в стиле: а почему беспроводная зарядка есть, а Apple CarPlay не работает ни от провода, ни от Bluetooth? Впрочем, это будет уже потом. А сейчас — щенячий восторг.
Но что дальше? Как насчет второго испытания — ходового? Хваткий удобный и вполне чувствительный руль, а на колесах — дорогущие шины Michelin, благодаря которым машина блестяще проходит поворот даже с превышением скорости. Однако, это заявка на успех. Ранее Exeed TXL поставлялся в Россию исключительно с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, «раздутым» до 186 л. с. Именно двигатель был его самой слабой стороной — двухтонный кроссовер отказывался ехать.
Китайцы вопрос оперативно решили: в наши широты приехал двухлитровый «Иксид», который выдает скромные по паспорту 197 л. с., но разгоняется, как с места, так и с движения намного веселее своего младшего брата. Оно и понятно — крутящий момент больше на целую сотню «ньютонов» или на 25%.
Интересно и то, что в самом Китае этот же мотор выдает более 250 л. с., буквально заставляя предполагать скорое появление у дилеров и умельцев соответствующей услуги по возвращению разбежавшихся перед налоговым и таможенным органами коней. Двухлитровую модификацию тут же окрестили спортивной, покрасив тормозные суппорты в красный цвет. Действительно, какой «спорт» без красных тормозов?
Exeed TXL справляется с поворотами, не пускается «в пляс» на грунтовке и держит удар на ямах и лежачих полицейских — с подвеской поработали, но впереди еще много труда, есть куда расти. До соседей по азиатскому региону далеко, но и Москва не сразу строилась, а быстро строить китайцы умеют. Мотор задушен, но места под педалью газа хватит и для «светофорного ускорения», и для комфортного обгона на трассе.
А вот скорость реакции на педаль газа оставляет желать лучшего — машина чертовски долго думает. Производитель объясняет такое поведение заботой о трансмиссии — в таких условиях робот проживет намного дольше. Кстати, о долголетии: гарантия на Exeed TXL составляет 7 лет или 200 000 км. Амбициозно!
Богат, современен, хорош собой. Впрочем, ни о какой «премиальности» речи не идет, когда главный элемент «роскоши» — это тишина в салоне, а TXL акустическим комфортом обеспечить не может. Несмотря на толстенные стекла и дорогие покрышки, в машине присутствует весь ансамбль шумов — от ветра до колес. Дилеры даже клеят дополнительную изоляцию, дабы закрепить в будущем обладателя надежду на премиальный стиль.
А с другой стороны, как еще объяснить российскому автолюбителю, что китайский кроссовер стоит 4 649 900 рублей? Китайцы предлагают существенные скидки, например, 300 000 рублей за Trade-In, а также дают 3 месяца предоплаченного передвижения по платной трассе М4 «Дон» и пропуск в бизнес-зал аэропортов. Впрочем, смысла эти «плюшки» не меняют.
Прошагав за считанные годы весь путь корейцев, китайские автопроизводители бросились конкурировать с законодателями автомобильной индустрии. А тут без качественного и оттого дорогого оснащения не обойтись: над автомобилем потрудились Hella, Magna, Honeywell, BorgWarner, Getrag, Bosch и многие другие. Использование компонентов самых именитых брендов естественным путем привело к удорожанию машины.
Спору нет: дальше ситуация будет развиваться по хорошо уже знакомый траектории: китайский автопром встает в один ряд с именитыми брендами. И по качеству, и по оснащению. И по цене.