Почему китайские автомобили создадут российским покупателям большие проблемы

Сейчас даже состоятельные люди продают свои BMW и Audi, чтобы пересесть на китайские авто. Их беспокоит сервис и срок гарантии, ведь запчасти на «немцев» стали слишком дороги, да и с обязательствами бесплатного ремонта у европейцев теперь не все гладко. «Китайцы» же заманивают гарантией в 3 или 5 лет!

Но не стоит радоваться. Такие длинные периоды «оберега» распространяются только на крупные узлы и агрегаты, вроде блока цилиндров или валов трансмиссии. А вот, к примеру, на топливные форсунки они ограничены 60 000 километрами пробега. И это притом, что азиаты допускают использование 92-го бензина в наддувных моторах! Так что заливайте только 95-й и регулярно чистите форсунки. Иначе — проблем не избежать.

Что касается кузова, то толщина лакокрасочного покрытия китайских машин небольшая. То есть сколы краски гарантированы при любой манере езды. А если их не закрасить, то моментально появляется коррозия и ржавчина. Поэтому многие водители наклеивают защитную пленку на капот и делают антикор, что приводит к дополнительным тратам.