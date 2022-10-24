Почему китайские автомобили создадут российским покупателям большие проблемы

Сейчас даже состоятельные люди продают свои BMW и Audi, чтобы пересесть на китайские авто. Их беспокоит сервис и срок гарантии, ведь запчасти на «немцев» стали слишком дороги, да и с обязательствами бесплатного ремонта у европейцев теперь не все гладко. «Китайцы» же заманивают гарантией в 3 или 5 лет!
Но не стоит радоваться. Такие длинные периоды «оберега» распространяются только на крупные узлы и агрегаты, вроде блока цилиндров или валов трансмиссии. А вот, к примеру, на топливные форсунки они ограничены 60 000 километрами пробега. И это притом, что азиаты допускают использование 92-го бензина в наддувных моторах! Так что заливайте только 95-й и регулярно чистите форсунки. Иначе — проблем не избежать.
Что касается кузова, то толщина лакокрасочного покрытия китайских машин небольшая. То есть сколы краски гарантированы при любой манере езды. А если их не закрасить, то моментально появляется коррозия и ржавчина. Поэтому многие водители наклеивают защитную пленку на капот и делают антикор, что приводит к дополнительным тратам.
Сами по себе кузовные элементы недешевы. Иногда они стоят даже больше, чем «кузовщина» на «народные» немецкие машины вроде Volkswagen Polo или Opel Astra. А «прайсы» на головную оптику, капоты и крылья для некоторых китайских моделей могут быть в 1,5 раза дороже, чем такие же детали у «европейцев». Неудивительно, что страховщики часто списывают в утиль автомобили из КНР после серьезной аварии. Просто потому, что цены на ремонт зашкаливают.
Кроме того, владельцы новых машин все чаще сталкиваются с дефицитом запчастей. Например, в одном крупном дилерском центре автомобиль не отдавали из ремонта две недели: не могли починить кондиционер. На складе не оказалось нужных деталей. Случалось, что запчасти ждали и по два месяца!
Не забудем и про фирменную особенность всех «поднебесных» производителей — быстро и часто проводить рестайлинги. В итоге, получаем разнообразие версий одних и тех же деталей, которые могут и не подходить к конкретной машине. В итоге, дилеру приходится заказывать новую запчасть, что ведет к потере времени.
Кстати, задержки с поставками связаны с тем, что крупными логистическими центрами на территории России китайские компании пока не обзавелись. Если положение дел в ближайшее время не изменится, то автовладельцы рискуют столкнутся с дефицитом комплектующих. Уже сейчас трудно найти отдельные детали интерьера и электрику. А дальше будет совсем беда.