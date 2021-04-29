Флагманский кроссовер Geely Tugella резко подорожал

Флагман Geely разом прибавил 300 000 рублей, так что теперь даже стартовая версия предлагается за весьма внушительные 2 699 990 ₽. В «топе» модель отдают за 2 799 990 ₽.

Дорого? Справедливости ради стоит добавить, что столь модный дизайн, богатое оснащение и обилие умной электроники не предложит за эти деньги ни один из конкурентов.

Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд» поклонники «Тугеллы» готовы покупать автомобиль даже за такие деньги: во всяком случае, в дилерских центрах встречаются экземпляры, подорожавшие за счет «допов» до 3 000 000 рублей. И они без особых трудностей находят своих владельцев.

В общем, как и предсказывал портал «АвтоВзгляд» по итогам теста новинки, покупатели подержанных BMW и Mercedes-Benz действительно могут рассматривать «китайца» в качестве альтернативы. Хотя мы и не настаиваем…

И еще. Сейчас российский офис Geely занят тем, что готовится представить на российском рынке новый семейный кроссовер Geely Atlas Pro. Как стало известно нашей редакции, дилеры марки в России начнут принимать заказы на новинку в третьем квартале 2021 года.