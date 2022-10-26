АВТОВАЗ возобновляет производство LADA Largus

Фото: LADA
Фургоны и универсалы LADA Largus после почти полугодового перерыва возвращаются на конвейер. Правда, есть нюанс. Поскольку АВТОВАЗ пока не решил проблему с нехваткой комплектующих, завод сможет выпустить всего 500 машин. Так что желающим их приобрести уже следует занимать очередь.
Кристина Извекова

Тольяттинцы были вынуждены приостановить производство универсалов и фургонов LADA Largus еще весной — ввиду острой нехватки комплектующих. К середине лета необходимые компоненты наскребли, и с конвейера сошло 1800 автомобилей. Теперь же волжане готовы собрать еще одну ограниченную партию, но на этот раз — почти в три раза меньше машин.

Так, по данным сообщества «Нетипичный АВТОВАЗ», подготовка к выпуску «Ларгусов» начнется 9 декабря — тогда заработают сварочный и окрасочный комплексы. Конвейер же запустят 12-го, но лишь на одну трудовую неделю, то есть до 16-го. Предполагается, что при этом задействуют только одну, дневную смену, ведь машин планируется собрать совсем немного.

Что же касается дальнейшей судьбы модели, то ее производство возобновится уже после того, как наладят выпуск обновленной Vesta, перебравшейся с ижевской площадки. Все потому, что посвежевшее семейство обоснуется на той же самой линии B0, где собирается Largus. А поскольку в приоритете у тольяттинцев стоит все же «Веста», «Ларгусу» придется подождать, пока дилеры не получат некоторый запас седанов и универсалов.

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26 октября 2022
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