Похороны «LADA Ижевск» откладываются: АВТОВАЗ нашел решение проблем завода

За последние месяцы многое изменилось, и АВТОВАЗу пришлось разработать новую стратегию развития компании, направленную главным образом на корректировку индустриальной политики. В частности, волжане пересмотрели подход к распределению загрузки на своих производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Зачем? Чтобы «обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива и минимизировать расходы».
Прикинув, что к чему, АВТОВАЗ твердо решил перенести сборку своего флагмана в Тольятти — мол, производительность линии B0 вдвое выше (60 машин в час против 32 — в Ижевске), а потому и шансов удовлетворить потребительский спрос гораздо больше. Хотя говорить об удовлетворении спроса, конечно, сложно. Проблема ведь не столько в производительности, сколько в остром дефиците комплектующих… Но да ладно: решили и решили.
Итак, LADA Vesta «собирает чемоданы» (перезапуск должен состояться весной), а что же остается Ижевску? Электрический Largus.
Согласно новой стратегии, завод «LADA Ижевск» освоит производство e-Largus — универсалов и фургонов «на батарейках». В технические подробности «зеленой» новинки волжане пока не вдаются. Говорят лишь, что изменения будут минимальными: бензиновый мотор уступит место электрическому, «мешалка» МКП — переключателю направления движения, под ногами задних пассажиров «поселится» тяговая АКБ, а за лючком бензобака — зарядный разъем европейского стандарта CCS.
Отвечая на вопрос, почему «озеленить» решили Largus, а не, скажем, Granta, директор по программам и продуктам компании АВТОВАЗ Олег Груненков объяснил порталу «АвтоВзгляд», что главной задачей было «построить электромобиль на том, что есть». Тольяттинцы внимательно изучили все имеющиеся в распоряжении платформы на предмет возможной электрификации и пришли к выводу, что лучше всего для этих целей подходит именно Largus.
— У «Ларгуса» самая большая база: расстояние между передними и задними колесами — 2904 мм. И, если сравнивать с другими платформами, пространство для ног пассажиров второго и третьего рядов увеличено, что удобно для размещения большой батареи без каких-либо изменений кузова. Ведь вся суть именно в этом: мы не тратим лишние деньги и не добавляем комплектующие, — подчеркнул г-н Груненков.
Возникает другой резонный вопрос: как электромобиль — будь то e-Largus или какая-другая условная e-Granta — может спасти завод с производственной мощностью 230 000 машин в год? Стране столько не нужно. Взять для примера 2021-й: продана всего 1001 «электричка», и это — по всем доступным моделям и маркам. Впрочем, на АВТОВАЗе утопических надежд и не питают. Понимают, что поначалу тиражи будут крохотные, ну а дальше — как пойдет.
Если россияне проявят интерес, и спрос начнет расти, то увеличат и объем. Но это во многом будет зависеть от цены. Конечно, рассуждать о прайсах пока рано: ведь если опытные образцы e-Largus увидят свет лишь в следующем году, то товарные — не раньше 2024-го. Тем не менее, представители АВТОВАЗа уверяют, что e-Largus станет лучшим предложением в сегменте семиместных машин.
Как бы то ни было, все это — довольно отдаленная перспектива. На настройку и отладку производственных процессов, а также доведение до ума самого электромобиля (волжане еще не определились даже с батареями) уйдет не один год. Так чем же ижевский завод будет заниматься все это время? Как минимум — производством комплектующих для LADA Vesta (штамповка, пластик), а также поддержкой «сервисных и обеспечивающих функций» автогиганта.
Удастся ли при этом АВТОВАЗу сохранить весь штат сотрудников «LADA Ижевск», насчитывающий порядка 3200 человек? Крайне маловероятно. И хотя концерн не планирует проводить никаких массовых сокращений, он окажет поддержку тем работникам, что примут добровольное решение покинуть завод. Что за поддержка? Содействие при трудоустройстве на другие предприятия и выплаты.
Если конкретнее, то сотрудникам «LADA Ижевск» уже предложили порядка 19 000 вакансий в регионе, из которых чуть больше половины — профильные. Тем, кто найдет среди них что-то стоящее, АВТОВАЗ выплатит пять средних зарплат или 12 МРОТ. Те же, кто просто уйдет «по соглашению сторон», заберут от 5 до 7 «получек» в зависимости от стажа в компании. Поддержат и работников, решивших досрочно отправиться на пенсию — суммой, равной 7 зарплатам.
Кроме того, АВТОВАЗ задумался о создании в Ижевске индустриального парка, куда могли бы прийти резиденты-производители неавтомобильной продукции. Это даст площадке новую жизнь и обеспечит дополнительные рабочие места. Вспомним Тольятти, где когда-то волжане опробовали такую схему: удалось «пристроить» 2500 человек. Что из этого выйдет сейчас, покажет время. Но похвально, что АВТОВАЗ хотя бы пытается что-то делать, а не отворачивается от проблем, как некоторые другие автостроители…