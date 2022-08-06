Похороны «LADA Ижевск» откладываются: АВТОВАЗ нашел решение проблем завода

За последние месяцы многое изменилось, и АВТОВАЗу пришлось разработать новую стратегию развития компании, направленную главным образом на корректировку индустриальной политики. В частности, волжане пересмотрели подход к распределению загрузки на своих производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Зачем? Чтобы «обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива и минимизировать расходы».

Прикинув, что к чему, АВТОВАЗ твердо решил перенести сборку своего флагмана в Тольятти — мол, производительность линии B0 вдвое выше (60 машин в час против 32 — в Ижевске), а потому и шансов удовлетворить потребительский спрос гораздо больше. Хотя говорить об удовлетворении спроса, конечно, сложно. Проблема ведь не столько в производительности, сколько в остром дефиците комплектующих… Но да ладно: решили и решили.

Итак, LADA Vesta «собирает чемоданы» (перезапуск должен состояться весной), а что же остается Ижевску? Электрический Largus.