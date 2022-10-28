Как мы покупали электромобиль Evolute: правда о скидках, ТО и заправках бензином

Клиентов в «Авилоне», ставшем одним из первых дилеров марки Evolute, нет. Помимо нас, по салону слонялся разве что фоторепортер, собиравший материалы для своего СМИ, да пара молодых людей — вероятно, тоже журналистов или блогеров. Из машин — два одиноких седана i-Pro. Кроссоверы i-Joy, которые должны были приехать в шоу-рум еще несколько дней назад, задержались из-за проблем с ОТТС — теперь их ждут в начале ноября.
Продавец-консультант, наверняка приметивший поднимающихся по лестнице гостей, встречать нас не торопился. Однако когда мы сделали «первый шаг», он таки отложил свои дела и продемонстрировал полную готовность ответить на все вопросы. А их у нас было предостаточно: что это «чудо» вообще собой представляет, где его заряжать, как получить большую скидку и что нас ждет во время дальнейшей эксплуатации. Ответы получены — рассказываем.
ЧТО
По легенде, мы простые водители, не особо сведущие в нюансах авторынка, а потому первым делом интересуемся, почему же отечественные СМИ называют Evolute i-Pro российско-китайским. Менеджер честно отвечает, что липецкий «Моторинвест» собирает «электрички» из машинокомплектов, поставляемых из КНР. Глаз цепляется за VIN-номер, начинающийся с эфиопского кода «ЕА», но и этому находится объяснение.
Электромобиль, по словам консультанта, чисто китайский, и якобы это — огромный плюс, ведь Поднебесная является одной из ведущих стран по разработке «зеленого» транспорта. Кроме того, он делает особый акцент на том, что в основе Dongfeng Aeolus E70 (именно так наш Evolute i-Pro называется у себя на родине) лежит проверенный временем, неубиваемый Nissan Almera. Что ж, аргумент весомый — теперь точно берем. Хотя, нет, погодите.
КАК
Раньше с электрокарами мы дел как будто не имели, а потому просим объяснить, как его вообще «кормить». Менеджер демонстрирует спрятанный под шильдиком на «морде» разъем европейского типа CCS2 и гордо заявляет, что мощные зарядки на 100 кВт «наполняют» 53-киловаттчасную батарею седана всего за полчаса. А следом — показывает и мобильное приложение с картой станций: «Вам придется скачать таких несколько». Хотя можно заряжаться и от домашней розетки, но нужно купить специальный адаптер.
На вопрос о том, сколько машина реально проезжает на одном полном аккумуляторе, менеджер выдает «паспортные» 400 км. «И даже зимой?» — уточняем мы. «И даже зимой», — глазом не моргнув, отвечает он. Уводит разговор к потреблению энергии приборами. В качестве примера приводит печку: мол, ей нужно меньше 2 кВт, так что батарею она не высаживает. Если, конечно, мы не работаем в такси, гоняя седан круглыми сутками и в хвост, и в гриву.
В противном случае имеет смысл установить автономный отопитель — бензиновый или дизельный. Хотя, кажется, им следует обзавестись всем владельцам «Эволютов»: ну сколько по времени «фен», потребляющий 2 кВт, будет прогревать салон на 20-градусном морозе? Пока, как мы поняли, «Авилон» не оснащает электрокары «допами», но скоро начнет. Тогда же, смеем предположить, и прайсы машин «потяжелеют», сильно вылезая за рекомендованные розничные. Сейчас они им соответствуют полностью, что даже непривычно.
СКОЛЬКО
Получить обещанную Минпромторгом скидку (на Evolute — 35%, но не более 925 000 рублей) можно при соблюдении двух условий. Первое — в кредитной истории покупателя не должно быть автозаймов (вообще, даже погашенных) за 2021 и 2022 год. Второе — надо иметь несовершеннолетних детей, работать учителем или врачом, сдать в Trade In авто старше 6 лет или покупать «Эволют» впервые. Но есть важный нюанс.
Тем, кто хочет воспользоваться программой льготного автокредитования, нужно думать быстрее — аукцион невиданной щедрости продлится лишь до конца ноября. В декабре покупать «электрички» придется по полной цене, а скидки вернутся лишь в следующем году. Правда, таких солидных дисконтов больше не будет. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил автоэксперт Сергей Бургазлиев, в 2023-м максимальный порог на Evolute составит 625 000 рублей.
— А как можно покупать авто, не прокатившись? — быть может, спросите вы. Мы тоже задали менеджеру этот вопрос. Увы, тест-драйвы Evolute «Авилон» пока не проводит — якобы седан в парке появился, но его не поставили на учет. Несмотря на это, столичный дилер еще до старта продаж реализовал больше сотни машин. В числе клиентов, рискнувших оставить заказы с предоплатой в 100 000 рублей летом, когда конвейер даже не запустился — сервисы каршеринга и такси.
А ПОТОМ?
Разумеется, мы поинтересовались и финансовой стороной дальнейшего обслуживания. После 1 и 2 года (или на 15 000 и 30 000 км пробега соответственно) проводится «маленькая» инспекция стоимостью 7000—8000 целковых — меняется лишь салонный фильтр. ТО третьего года побольше: там «освежают» еще и тормозную жидкость с антифризом, а это в сумме уже около 20 000 рублей. А дальше — снова два маленьких, и так по кругу.
Что же касается такой процедуры, как замена колодок, то она «Эволютам» требуется значительно реже. Благодаря системе рекуперации энергии (к слову, у перелицованных «Дунфенгов» она предусматривает три режима) машина, если работать левой педалью аккуратно, тормозит двигателем. Колодки же прикусываются лишь при более глубоком нажатии, а потому они «ходят» дольше. Но сказать, насколько именно, сложно, ведь все зависит от стиля езды.
Открытым остается лишь вопрос о том, сколько «проходит» сам электромобиль. Продукция китайского автопрома пока, к сожалению, похвастать долговечностью не может, к тому же мы говорим о «зеленой» машине. Сколько прослужит в наших климатических условиях тот же аккумулятор? Когда он выйдет из строя, за его замену попросят примерно полстоимости самого авто, так что конец АКБ — считай, конец «электричке»… Что ж, покажет время.