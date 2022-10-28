Как мы покупали электромобиль Evolute: правда о скидках, ТО и заправках бензином

КАК

Раньше с электрокарами мы дел как будто не имели, а потому просим объяснить, как его вообще «кормить». Менеджер демонстрирует спрятанный под шильдиком на «морде» разъем европейского типа CCS2 и гордо заявляет, что мощные зарядки на 100 кВт «наполняют» 53-киловаттчасную батарею седана всего за полчаса. А следом — показывает и мобильное приложение с картой станций: «Вам придется скачать таких несколько». Хотя можно заряжаться и от домашней розетки, но нужно купить специальный адаптер.

На вопрос о том, сколько машина реально проезжает на одном полном аккумуляторе, менеджер выдает «паспортные» 400 км. «И даже зимой?» — уточняем мы. «И даже зимой», — глазом не моргнув, отвечает он. Уводит разговор к потреблению энергии приборами. В качестве примера приводит печку: мол, ей нужно меньше 2 кВт, так что батарею она не высаживает. Если, конечно, мы не работаем в такси, гоняя седан круглыми сутками и в хвост, и в гриву.

В противном случае имеет смысл установить автономный отопитель — бензиновый или дизельный. Хотя, кажется, им следует обзавестись всем владельцам «Эволютов»: ну сколько по времени «фен», потребляющий 2 кВт, будет прогревать салон на 20-градусном морозе? Пока, как мы поняли, «Авилон» не оснащает электрокары «допами», но скоро начнет. Тогда же, смеем предположить, и прайсы машин «потяжелеют», сильно вылезая за рекомендованные розничные. Сейчас они им соответствуют полностью, что даже непривычно.