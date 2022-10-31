Кручу, верчу — обмануть хочу: зачем на самом деле дилеры покупают автозаводы

Фото madinbrasil.org
Дилер в России всегда банкрот, бандит и живет в кредит. Владелец дилерского бизнеса — кредитный миллионер. Непременно под контролем силовиков и бандитов: иногда это одно и тоже, иногда это смена крыши на пути к устойчивости бизнеса. Обыкновенных дилеров, незатейливо продающих и обслуживающих автомобили, в России не водится. Даже созданный без согласования с силовиками, дилер все равно получает в штат обязательную нагрузку — смотрящего. А затем еще и крышующего. Отказавшиеся от этих опций немедленно теряют бизнес, но иногда еще и свободу, и здоровье.
Сергей Асланян

Устойчиво и долго поддерживать в России дилерский центр невозможно лишь за счет легального бизнеса. Поэтому продажа автомобилей непременно сопряжена с подтасовыванием результатов продаж, навязыванием услуг, принуждению к покупкам, завышению цен, кражами и мошенничеством. Помимо этого с дилера кормится официальная власть, проводящая проверки и взимающая налоги.

Налоги оплачиваются дилером напрямую и косвенно, когда перед началом проверки главному бухгалтеру озвучивается предложение: пять (десять, пятнадцать) миллионов рублей штрафа сразу и тогда без проверки, либо штраф за те нарушения, которые найдем (придумаем) и сверху те же пять миллионов, но уже в виде отката.

Помимо налоговиков с дилера кормятся территориальные полицейские, потребнадзор, миграционная служба, пожарные и т. д. — вплоть до неприметных экологов. Поэтому любые новости о покупке неким дилером любого автозавода, принадлежащего бегущим из России автопроизводителям, всегда будет выглядеть довольно странно. «Крыша» у любого автоторговца априори не может быть настолько богатой, чтобы выпускать автомобили. Она хорошо помогает в конкурентных и родственных войнах, но совсем непригодна для производительного созидания.

Фото globallookpress.com

Очевидно поэтому, что за любой сделкой по продаже любого автозавода тщедушному дилеру стоит лукавая игра в недостоверную передачу контроля над предприятием в управление лояльному юридическому лицу, с хозяевами которого удалось договориться о продолжении деятельности. Мешать такой дилер не будет, а помочь он не в состоянии. Нет ни денег, ни умения, ни масштаба.

Учитывая, что иностранным фирмам сборочные предприятия в России стали не нужны, а часть из них и вовсе создавалась из-под палки под натиском российских властей, в подобных «продажах» видится попытка оттянуть конец и получить юридические основания для нынешней паузы. Производить автомобили уже не имеет смысла, но ставить точку еще рано.

Если бы автодилеры и вправду полезли в производственники, то немедленно разорились. А в конфигурации подковерных договоренностей есть шанс заработать на молчании, согласии и поставленной на документах печати.

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31 октября 2022
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