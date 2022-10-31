Кручу, верчу — обмануть хочу: зачем на самом деле дилеры покупают автозаводы

Устойчиво и долго поддерживать в России дилерский центр невозможно лишь за счет легального бизнеса. Поэтому продажа автомобилей непременно сопряжена с подтасовыванием результатов продаж, навязыванием услуг, принуждению к покупкам, завышению цен, кражами и мошенничеством. Помимо этого с дилера кормится официальная власть, проводящая проверки и взимающая налоги.

Налоги оплачиваются дилером напрямую и косвенно, когда перед началом проверки главному бухгалтеру озвучивается предложение: пять (десять, пятнадцать) миллионов рублей штрафа сразу и тогда без проверки, либо штраф за те нарушения, которые найдем (придумаем) и сверху те же пять миллионов, но уже в виде отката.

Помимо налоговиков с дилера кормятся территориальные полицейские, потребнадзор, миграционная служба, пожарные и т. д. — вплоть до неприметных экологов. Поэтому любые новости о покупке неким дилером любого автозавода, принадлежащего бегущим из России автопроизводителям, всегда будет выглядеть довольно странно. «Крыша» у любого автоторговца априори не может быть настолько богатой, чтобы выпускать автомобили. Она хорошо помогает в конкурентных и родственных войнах, но совсем непригодна для производительного созидания.