Крутая санкционка: эксклюзивная версия «Гелика» не достанется россиянам

Доплатив 17 850 евро (по нынешнему курсу, на который нельзя смотреть без сорогания, это около 2 000 000 рублей), может заказать для внедорожника Mercedes‑AMG G 63 спеицальный пакет Edition 55. Правда, исходная машина обязательно должна быть белого или черного цвета.

В эти деньги, кстати, войдет специальный чехол, который защитит машину… от пыли — предполагается, что юбилейные «Гелики» будут больше простаивать на парковках и в гаражах, чем выезжать на дороги общего пользования. Ведь коллекционные вещи принято беречь!