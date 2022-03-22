Крутая санкционка: эксклюзивная версия «Гелика» не достанется россиянам

Доплатив 17 850 евро (по нынешнему курсу, на который нельзя смотреть без сорогания, это около 2 000 000 рублей), может заказать для внедорожника Mercedes‑AMG G 63 спеицальный пакет Edition 55. Правда, исходная машина обязательно должна быть белого или черного цвета.
В эти деньги, кстати, войдет специальный чехол, который защитит машину… от пыли — предполагается, что юбилейные «Гелики» будут больше простаивать на парковках и в гаражах, чем выезжать на дороги общего пользования. Ведь коллекционные вещи принято беречь!
В салоне владельца встретят накладки на пороги из нержавейки, спортивное рулевое колесо и, конечго, сиденья AMG особого дизайна, обшитые двухцветной кожей наппа. Дополняют атмосферу декоративные вставки из матового карбона.
Понятно, что внутреннее убранство увидят лишь избранные… А снаружи «тираж» будет легко опознать по специальным декалям на боковинах кузова. Заправщика на АЗС наверняка порадует специпльный дизайн пробки, что закрывает заправочную горловину.
В былые времена мы бы сразу раскрыли российский ценник такого «Гелендвагена»… Но сейчас Евросоюз запретил отправлять в Россию автомобили дороже 50 000 евро. Так что за редким «Мерседесом» теперь придется ехать в Армению или Казахстан.