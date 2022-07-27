Надвигающаяся электромобилизация «разведет на деньги» миллионы непричастных к ней горожан

Граждане, не испытывающие восторга по поводу электротромобилей, и те, кто вообще не имеет и не планирует обзаводиться автомобилем с любым типом двигателя, могли бы сказать: «ну и ладно, нас это не касается». Но постоять в сторонке, не заплатив из собственного кармана за воплощение мечтаний кучки энтузиастов электротранспорта, не удастся вообще никому из нас, даже не надейтесь! Сейчас «на пальцах» объясним, почему это так.

Полагаем, что до трети личного транспорта жителей таких крупных городов, как Москвв, Санкт-Петербург или Краснодар и вправду вполне может стать электрическим в довольно близкой перспективе. Поглядим, чем это обернется на примере Москвы. Тут в массовом доме ближайшего будущего, то есть примерно таком, какие сейчас строятся в рамках московской реновации, будет проживать примерно 1000—1200 людей. Согласно действующим в России нормативам, считается, что на каждые 1000 горожан приходится 350 автомобилей. То есть жители нашего «реновационного» дома, в теории, будут владеть не менее чем 350—400 легковушками.