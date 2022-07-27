Надвигающаяся электромобилизация «разведет на деньги» миллионы непричастных к ней горожан

Граждане, не испытывающие восторга по поводу электротромобилей, и те, кто вообще не имеет и не планирует обзаводиться автомобилем с любым типом двигателя, могли бы сказать: «ну и ладно, нас это не касается». Но постоять в сторонке, не заплатив из собственного кармана за воплощение мечтаний кучки энтузиастов электротранспорта, не удастся вообще никому из нас, даже не надейтесь! Сейчас «на пальцах» объясним, почему это так.
Полагаем, что до трети личного транспорта жителей таких крупных городов, как Москвв, Санкт-Петербург или Краснодар и вправду вполне может стать электрическим в довольно близкой перспективе. Поглядим, чем это обернется на примере Москвы. Тут в массовом доме ближайшего будущего, то есть примерно таком, какие сейчас строятся в рамках московской реновации, будет проживать примерно 1000—1200 людей. Согласно действующим в России нормативам, считается, что на каждые 1000 горожан приходится 350 автомобилей. То есть жители нашего «реновационного» дома, в теории, будут владеть не менее чем 350—400 легковушками.
Для простоты расчетов будем отталкиваться от этих официальных цифр: 30% от числа машин жителей дома это 120—130 штук. Именно столько «электричек» будет находиться на его парковке. Их владельцы будут ежедневно там их заряжать. Емкость батарей большинства современных массовых электрокаров колеблется в пределах 24—50 кВтЧ. Продвинутые модели оснащаются аккумуляторами на 80—100 кВтЧ.
Для простоты расчетов примем, что типичный электромобиль ближайшего будущего получит «батарейку» на 50 кВтЧ. На практике ее заряд редко когда «высасывается в ноль». Чаще всего речь идет о расходе примерно половины емкости. Применив школьную арифметику, вычислим, что 130 полуразряженным электромобилям потребуется ежедневно восполнять около 3250 кВт энергии.
Текущие нормы потребления электроэнергии горожанином говорят, что ему положены до 3 кВт в сутки. Соответственно, 1200 жителям нашего типового дома положено всего 3600 кВт энергии. Исходя из подобных цифр, плюс 15% запаса по мощности, и рассчитываются параметры электросетей, подводимых к многоэтажкам.
Появление 130 электрокаров увеличит нагрузку на сеть нашего типового дома практически вдвое — на те самые 3250 кВт. С передачей суммарных почти 7000 кВт электросеть точно не справится. Заметьте: всеобщая электомобилизация жителей мегаполиса сделает такую ситуацию характерной вообще для всех домов города. Такой напасти существующие электросети не выдержат! Жителей будут преследовать хронические тотальные перебои со светом. И городские электроснабжающие организации будут вынуждены массово реконструировать свои мощности под возросшее потребление.
Разумеется, делать это они будут за счет вообще всех жителей города — резко, в разы, повысив тарифы на электроэнергию. Платить придется не только пользователям электрокаров, но и вообще всем горожанам — включая миллионы пенсионеров, хозяев машин с ДВС и вовсе «безлошадных» граждан. Примерно такое уже недалекое будущее, судя по всему, ждет нас всех. Но вот порадует ли оно кого-то, кроме розовощеких «электроэнтузиастов» — большой вопрос.