Привычка к убожеству: для чего власти хотят пересадить россиян на электромобили

У нас это Zetta и «Кама». А чтобы публика обманывалась в надеждах, зачем-то обещаны сумасшедшие тиражи, задача которых заявить народность электромобилей, спроса на которые не будет никогда.

Илон Маск был неприметен и неинтересен со своей Tesla, пока делал ее из небольшой Lotus. Давно известная и никому не нужная британская машина, в силу прихоти американского авантюриста, превратилась в электромобиль. Она и бензиновая была никому не нужна, а электрическая подавно. И тогда Маск повторил путь, которым сто лет тому назад пошло развитие автомобиля с ДВС. Пока это был тщедушный эксперимент Даймлера и Бенца, на автомобили смотрели, как на аномалию.

Кстати, когда Карл Бенц сделал бизнес, продав первый экземпляр клиенту, родственники покупателя не оценили финансовую поддержку прогресса и отправили владельца первого в мире покупного автомобиля в сумасшедший дом. Понимание и всеобщая страсть настигли автомобиль только после того, когда его стали делать для богатых — дорогим, респектабельным, роскошным. Из технического курьеза автомобиль тут же превратился в востребованный товар. Богатые люди оплатили прогресс человечества из своего кармана. Автомобиль того периода — это дорого, престижно и только для избранных.