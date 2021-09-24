Привычка к убожеству: для чего власти хотят пересадить россиян на электромобили

У нас это Zetta и «Кама». А чтобы публика обманывалась в надеждах, зачем-то обещаны сумасшедшие тиражи, задача которых заявить народность электромобилей, спроса на которые не будет никогда.
Илон Маск был неприметен и неинтересен со своей Tesla, пока делал ее из небольшой Lotus. Давно известная и никому не нужная британская машина, в силу прихоти американского авантюриста, превратилась в электромобиль. Она и бензиновая была никому не нужна, а электрическая подавно. И тогда Маск повторил путь, которым сто лет тому назад пошло развитие автомобиля с ДВС. Пока это был тщедушный эксперимент Даймлера и Бенца, на автомобили смотрели, как на аномалию.
Кстати, когда Карл Бенц сделал бизнес, продав первый экземпляр клиенту, родственники покупателя не оценили финансовую поддержку прогресса и отправили владельца первого в мире покупного автомобиля в сумасшедший дом. Понимание и всеобщая страсть настигли автомобиль только после того, когда его стали делать для богатых — дорогим, респектабельным, роскошным. Из технического курьеза автомобиль тут же превратился в востребованный товар. Богатые люди оплатили прогресс человечества из своего кармана. Автомобиль того периода — это дорого, престижно и только для избранных.
Такой подход до сих пор срабатывает в большинстве случаев и тем обеспечивает всеобщее вожделение, следствием которого является всеобщее распространение. Путь от товара для миллионеров до товара для миллионов автомобиль прошел с 1886 по 1914, от коляски Карла Бенца до конвейера Генри Форда.
Илон Маск перестал делать электрический Lotus непонятно для кого, перейдя на выпуск Tesla Model S для очень богатых. Они оценили размер, необычность и солидный вид изделия и оплатили всемирный прогресс электромобилестроения из своего кармана. И теперь вся автомобильная промышленность мира состязается с Илоном Маском, не обращая внимания на более доступные и менее затейливый Nissan LEAF и страшненький Renault Twizy.
В России электромобиль очень нужен на ВДНХ и в пляжной зоне Крыма. В остальных местах он неуместен. На электромобиль в России нет целевой аудитории, инфраструктуры, спроса. Но самое важное — у электромобиля в России нет перспектив. В силу непреодолимых размеров и климата. В отличие от всеобщего убожества, нищеты и примитива, размер и климат у нас непоправимы.
Но Минпромторг, возможно, не очень зная Россию, объявил о неизбежной реализации проектов Zetta, «Кама» и чего-то невнятного в Липецкой области, на месте обанкротившегося китайского завода Changan. В России грядут три фабрики по выпуску убогих электромобилей из китайских комплектующих. Потакание этим проектам не развивает в стране сопутствующие производства и заранее означает перевод наших налогов на оплату иностранного бизнеса.
Если производство этих электромобилей обеспечивается государственной поддержкой, кому это выгодно? Как и в случае с нефтепроводами в Китай, системой «Платон», платными дорогами, затея выгодна только подрядчику. Для бюджета это означает ущерб, для экономики это не означает ничего, а нам попросту не нужно.