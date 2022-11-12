Рынок новых авто летит в пропасть, подержанных — шокирует ценами, а импортных — разнообразием: итоги недели

По большому счету, выбора у россиян особо не осталось: продукция отечественного автопрома да «китайцы». Хотя есть и альтернативные варианты — вторичный рынок и покупка машины, завезенной по схеме параллельного импорта. Притом второй кажется более предпочтительным.

Судите сам: средняя цена «бэушки» выросла за год на 33%, а вместе с тем стало намного больше и мошенников, которые предлагают «заложенные», «ограниченные» в регистрационных действиях и побывавшие в серьезных ДТП авто. Хотя и с параллельным импортом не все так сказочно. Как минимум потому, что многие продавцы не дают никакой, даже самой скромной гарантии.

А подробнее об этих и других событиях автомобильной жизни страны последних дней мы рассказываем в видеодайджесте, который можно посмотреть здесь.