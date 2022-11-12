Рынок новых авто летит в пропасть, подержанных — шокирует ценами, а импортных — разнообразием: итоги недели

Продажи новых автомобилей по понятным причинам продолжают падать. В октябре российские дилеры реализовали всего 45 000 машин, но куда интереснее другое. Во-первых, в ТОП−3 самых популярных марок впервые за много лет не попали корейцы. Во-вторых, лидером среди зарубежных автостроителей стал Haval. В-третьих, в минус сработали все, кроме компании Infiniti, нарастившей продажи перед своим уходом аж на 50%, и Lifan, покинувшей страну весной.
По большому счету, выбора у россиян особо не осталось: продукция отечественного автопрома да «китайцы». Хотя есть и альтернативные варианты — вторичный рынок и покупка машины, завезенной по схеме параллельного импорта. Притом второй кажется более предпочтительным.
Судите сам: средняя цена «бэушки» выросла за год на 33%, а вместе с тем стало намного больше и мошенников, которые предлагают «заложенные», «ограниченные» в регистрационных действиях и побывавшие в серьезных ДТП авто. Хотя и с параллельным импортом не все так сказочно. Как минимум потому, что многие продавцы не дают никакой, даже самой скромной гарантии.
А подробнее об этих и других событиях автомобильной жизни страны последних дней мы рассказываем в видеодайджесте, который можно посмотреть здесь.