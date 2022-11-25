Параллельный импорт — панацея для российского авторынка? Черта с два

Собственно, что такое параллельный импорт? Да просто-напросто разрешение юридическим и физическим лицам ввозить автомобили из-за границы без согласия правообладателя. Какой был расчет? Очень простой. Ах, вы не хотите продавать нам свои машины? Вам же хуже — мы купим их не у вас напрямую, а где захотим и как захотим, и вас не спросим.
Гладко было на бумаге, да забыли наши экономисты про один важный момент: подведомственная им наука — штука тонкая. Она на все наши хотелки всегда отвечает непредсказуемо. Впрочем, не только на наши. Непредвиденность реакции экономики на непродуманные телодвижения — тот самый столб, на который со всего маха налетела и противная сторона, представленная так называемым цивилизованным миром.
В чем же загвоздка? Казалось бы, рынок пуст — так вези товар, покупатель все сметет с прилавков. Но не тут-то было. Обратимся к цифрам, которые любезно рассекретило агентство «Автостат», причем поговорим только про новые автомобили, оставив вне зоны внимания подержанные, хотя там тоже немало интересного.
Итак, в феврале 2022 года, перед самым началом санкционного шторма в Россию было ввезено 24 402 легковых автомобиля юридическими лицами и 486 — физическими. К сентябрю даже самым упертым оптимистам стало ясно, что непогода продлится еще долго. Но это понимание не вызвало никакого оживления рынка — скорее, наоборот.
«Юрики» в первый месяц осени доставили в нашу страну жалкие 7692 машины, правда «физики» — 3600 штук. Да, братья наши меньшие постарались на славу, увеличив свой вклад в итоговые числа почти в 8 раз, однако под строгое определение параллельного импорта из них попадает всего около полутысячи автомобилей.
При количестве сентябрьских регистраций в 44 398 автомобилей, совместные усилия и юридических, и физических лиц принесли от него всего лишь четверть. Это никоим образом не вытянуло рынок из той ямы, в которой он пребывал долгие месяцы. Ибо падение в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 60%, невзирая ни на какие настежь распахнутые таможней ворота.
На общем унылом фоне послышались робкие голоса недобитых оптимистов — вот, мол, благодаря параллельному импорту значительно расширился выбор представленных в России моделей, и наши водители смогут приобрести весьма экзотические машины вроде Volkswagen ID.6, Mercedes-Benz EQE 350, Mercedes-Benz EQV, Skoda Scala, Skoda Kamiq. Так-то оно так, только подобных диковинок — единицы. А 63% из добычи «юриков» — официально ввезенные «китайцы», причем не самые дешевые. Да и «физики» разнообразием не балуют, привычно ориентируясь на «японцев», коих в ассортименте доставляемых ими транспортных средств — 68%.
Можно ли надеяться, что по мере истощения складских запасов бывшие официальные дилеры, да и прочие автосалоны станут активнее наращивать пресловутый параллельный импорт? Надежда, конечно, умирает последней, однако в реальности нас вряд ли ожидает качественный рывок. Ведь юридические лица везут ежемесячно примерно одинаковое количество новых машин начиная с марта месяца. Это значит, что объективно именно такой объем оптимален с финансовой и логистической точек зрения — количество автомобилевозов, будь то суда или поезда, не бесконечно.
Ну и как всегда, наши законодатели и исполнители по сию пору не удосужились сделать ввоз машин из-за границы хоть немного привлекательнее, чем в сытые прошлые времена. Они упорно отклоняют все предложения снизить таможенные сборы, которые находятся на уровне от 48% до 54% для физических лиц, и 15% — для юридических. Это помимо прочих пошлин, акцизов и утилизационных сборов. Оправдание то же самое, которое они затвердили назубок и на всю жизнь: надо защищать отечественного производителя. При нынешнем состоянии автоиндустрии в России эта отмазка выглядит по меньшей мере жалко.
В общем, к ситуации с параллельным импортом смело можно применить цитату из «Похождений бравого солдата Швейка», как всегда меткую, хотя и грубую: «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!»