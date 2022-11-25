Параллельный импорт — панацея для российского авторынка? Черта с два

Собственно, что такое параллельный импорт? Да просто-напросто разрешение юридическим и физическим лицам ввозить автомобили из-за границы без согласия правообладателя. Какой был расчет? Очень простой. Ах, вы не хотите продавать нам свои машины? Вам же хуже — мы купим их не у вас напрямую, а где захотим и как захотим, и вас не спросим.

Гладко было на бумаге, да забыли наши экономисты про один важный момент: подведомственная им наука — штука тонкая. Она на все наши хотелки всегда отвечает непредсказуемо. Впрочем, не только на наши. Непредвиденность реакции экономики на непродуманные телодвижения — тот самый столб, на который со всего маха налетела и противная сторона, представленная так называемым цивилизованным миром.

В чем же загвоздка? Казалось бы, рынок пуст — так вези товар, покупатель все сметет с прилавков. Но не тут-то было. Обратимся к цифрам, которые любезно рассекретило агентство «Автостат», причем поговорим только про новые автомобили, оставив вне зоны внимания подержанные, хотя там тоже немало интересного.