Какие юридические проблемы жестко «обламывают» покупателей ввезенных в Россию иномарок

Большинство автомобилистов, присматривающих, несмотря на нынешние «невменяемые» цены, себе новую машину, уверены, что покупка в автосалоне дает некую гарантию юридической чистоты сделки. В том числе и с машинами, приехавшими к нам по параллельному импорту. Это далеко не всегда так, поскольку с ввозом иномарок существует нюанс, о котором обычный покупатель нового или подержанного ТС не подозревает.

Он связан со статусом такого авто на российской территории с точки зрения технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Если вы присмотрели в шоу-руме модель в точно такой же комплектации, что и продавалась на нашем рынке, скажем, в прошлом году, беспокоится при ее покупке у дилера не о чем. Кроме отсутствующей заводской гарантии, разумеется.

Дело в том, что на модели и модификации машин, которые ввозились к нам раньше официально, компании-импортеры в свое время получали (после дорогостоящих испытаний и сертификаций) так называемый ОТТС — «Одобрение типа транспортного средства». Без ОТТС получить в ГИБДД номера на машину невозможно. Эти ОТТС действуют и сейчас. И подпадающие под них авто без проблем встают на полицейский учет. Но когда речь идет о «бэушке» или о модели, которая в России никогда не продавалась «официалами», надо держать ухо востро!