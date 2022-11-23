Какие юридические проблемы жестко «обламывают» покупателей ввезенных в Россию иномарок

Большинство автомобилистов, присматривающих, несмотря на нынешние «невменяемые» цены, себе новую машину, уверены, что покупка в автосалоне дает некую гарантию юридической чистоты сделки. В том числе и с машинами, приехавшими к нам по параллельному импорту. Это далеко не всегда так, поскольку с ввозом иномарок существует нюанс, о котором обычный покупатель нового или подержанного ТС не подозревает.
Он связан со статусом такого авто на российской территории с точки зрения технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Если вы присмотрели в шоу-руме модель в точно такой же комплектации, что и продавалась на нашем рынке, скажем, в прошлом году, беспокоится при ее покупке у дилера не о чем. Кроме отсутствующей заводской гарантии, разумеется.
Дело в том, что на модели и модификации машин, которые ввозились к нам раньше официально, компании-импортеры в свое время получали (после дорогостоящих испытаний и сертификаций) так называемый ОТТС — «Одобрение типа транспортного средства». Без ОТТС получить в ГИБДД номера на машину невозможно. Эти ОТТС действуют и сейчас. И подпадающие под них авто без проблем встают на полицейский учет. Но когда речь идет о «бэушке» или о модели, которая в России никогда не продавалась «официалами», надо держать ухо востро!
Такие авто должны получать документ под названием СБКТС «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства». Оно удостоверяет, что транспортное средство соответствует требованиям вышеупомянутого техрегламента. Наличие СБКТС — необходимое условие постановки машины на учет в ГИБДД. Ныне компании-автоимпортеры раскошеливаться на получение ОТТС возможностей не имеют, а потому почти на каждую ввозимую машину оформляют СБКТС. Ведь эти авто изначально не предназначены для российского рынка. СБКТС выдают специальные аккредитованные лаборатории, куда автомобили попадают после прохождения таможенной очистки, то есть уже легально находясь в России. Их можно продавать и покупать, но эксплуатировать нельзя — до получения СБКТС и госномеров.
Цена полного пакета услуг лаборатории на «обработку» одной импортируемой машины сейчас «крутится» около суммы в 100 000 рублей. Сэкономив ее на оформлении СБКТС, продавец получает возможность сделать хорошую «скидку» считающему каждую копейку клиенту! В результате, купив «по дешевке» такую иномарку в респектабельном автосалоне, человек не сможет поставить ее на учет. И вынужден за свой счет оформлять СБКТС. Поэтому, при покупке авто, привезенного из-за рубежа, всегда требуйте у продавца СБКТС. А затем реквизиты этого документа следует «вручную» отыскать в специальном разделе на сайте Росстандарта. Что позволяет совершенно бесплатно и любому желающему убедиться в подлинности свидетельства. И в отсутствии потенциальных проблем с получением номеров в ГАИ.