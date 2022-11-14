Параллельный импорт привез в Россию бывшие такси с чудовищными пробегами

Как ни странно, но большинство автомобилей, что вчера и сегодня ввезли из Европы — отнюдь не «бюджетники». Снижение цен позволило многим россиянам задуматься о настоящем премиуме — Audi, BMW и Mercedes-Benz — который на «вторичке» стоит столько же, сколько в автосалонах Kia с Hyundai. Так зачем же давиться «корейцами», если можно за ту же сумму взять себе истинного «европейца» — скажем, со звездой на капоте? Желание вырасти в глазах общественности столь высоко, что многие начинают всерьез рассматривать варианты. А устоять перед предложениями в стиле «Дизельный Е-класс из Европы по цене нового Solaris» крайне сложно.

Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а чудес не случается вовсе. Байки про богатых европейцев, что каждые три года меняют машину, не имели ничего общего с действительностью еще вчера, а сегодня так и вовсе превратились в откровенную ложь. Поэтому трех-пятилетний авто с пробегом менее 100 000 км — это штучный и редкий, а оттого и дорогой товар. Более опытные в плане покупки автомобилей в Европе белорусы говорят, что честная цифра на одометре у таких машин — не менее сотни, а то и двух. Впрочем, в действительности дела обстоят намного хуже.