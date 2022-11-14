Параллельный импорт привез в Россию бывшие такси с чудовищными пробегами

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Резкое снижение курса евро по отношению к рублю и активация забытой схемы «перегоню из Европы» за шесть месяцев доставили в Россию невероятное количество подержанных автомобилей из Старого Света. Однако среди них, как оказалось, попадается немало «паршивых овец». Как не попасть на уловку мошенников, заказывая машину из западных стран, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Как ни странно, но большинство автомобилей, что вчера и сегодня ввезли из Европы — отнюдь не «бюджетники». Снижение цен позволило многим россиянам задуматься о настоящем премиуме — Audi, BMW и Mercedes-Benz — который на «вторичке» стоит столько же, сколько в автосалонах Kia с Hyundai. Так зачем же давиться «корейцами», если можно за ту же сумму взять себе истинного «европейца» — скажем, со звездой на капоте? Желание вырасти в глазах общественности столь высоко, что многие начинают всерьез рассматривать варианты. А устоять перед предложениями в стиле «Дизельный Е-класс из Европы по цене нового Solaris» крайне сложно.

Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а чудес не случается вовсе. Байки про богатых европейцев, что каждые три года меняют машину, не имели ничего общего с действительностью еще вчера, а сегодня так и вовсе превратились в откровенную ложь. Поэтому трех-пятилетний авто с пробегом менее 100 000 км — это штучный и редкий, а оттого и дорогой товар. Более опытные в плане покупки автомобилей в Европе белорусы говорят, что честная цифра на одометре у таких машин — не менее сотни, а то и двух. Впрочем, в действительности дела обстоят намного хуже.

Покупка авто в Европе выгодна лишь в случае возврата НДС — 20% от цены для Германии — поэтому машину нужно приобретать только у юридического лица. У какого? Лучший вариант — у таксопарка. Ведь тогда на «вкусный» прайс повлияет и то, что «извозчики» не могут эксплуатировать «старье» по договору, а потому и скидывают свежие по году, но «исхоженные» по пробегу автомобили с большим дисконтом.

Более того, в такси служит невероятное количество тех самых Mercedes-Benz E-класса, которые так популярны у покупателей из России по «параллельному импорту». Так что вероятность покупки «Ешки» из-под таксиста крайне велика. Машина будет прекрасно выглядеть внешне, чистой внутри, ей даже перешьют руль и заменят педали с рычагом АКП, чтобы продать дороже. Скрутить пробег — вообще не проблема. Однако есть верный способ отличить «таксишный» автомобиль от частного.

Во-первых, легковушки, ориентированные на немецкие парки, делаются с уникальной опцией: на задних сидениях есть возможность выдвинуть так называемый «бустер», позволяющий ребенку сидеть выше и правильно использовать ремень безопасности. На гражданских машинах такого нет. Но самый главный показатель — это коса проводов, идущая от аккумулятора. На ней в обязательном порядке есть красная бирка, на которой черным по красному написано: «taxi.mercedes-benz.com». Так что если вы увидели такую надпись, не сомневайтесь: перед вами авто из таксопарка Германии.

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14 ноября 2022
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