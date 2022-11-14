Параллельный импорт привез в Россию бывшие такси с чудовищными пробегами

Как ни странно, но большинство автомобилей, что вчера и сегодня ввезли из Европы — отнюдь не «бюджетники». Снижение цен позволило многим россиянам задуматься о настоящем премиуме — Audi, BMW и Mercedes-Benz — который на «вторичке» стоит столько же, сколько в автосалонах Kia с Hyundai. Так зачем же давиться «корейцами», если можно за ту же сумму взять себе истинного «европейца» — скажем, со звездой на капоте? Желание вырасти в глазах общественности столь высоко, что многие начинают всерьез рассматривать варианты. А устоять перед предложениями в стиле «Дизельный Е-класс из Европы по цене нового Solaris» крайне сложно.
Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а чудес не случается вовсе. Байки про богатых европейцев, что каждые три года меняют машину, не имели ничего общего с действительностью еще вчера, а сегодня так и вовсе превратились в откровенную ложь. Поэтому трех-пятилетний авто с пробегом менее 100 000 км — это штучный и редкий, а оттого и дорогой товар. Более опытные в плане покупки автомобилей в Европе белорусы говорят, что честная цифра на одометре у таких машин — не менее сотни, а то и двух. Впрочем, в действительности дела обстоят намного хуже.
Покупка авто в Европе выгодна лишь в случае возврата НДС — 20% от цены для Германии — поэтому машину нужно приобретать только у юридического лица. У какого? Лучший вариант — у таксопарка. Ведь тогда на «вкусный» прайс повлияет и то, что «извозчики» не могут эксплуатировать «старье» по договору, а потому и скидывают свежие по году, но «исхоженные» по пробегу автомобили с большим дисконтом.
Более того, в такси служит невероятное количество тех самых Mercedes-Benz E-класса, которые так популярны у покупателей из России по «параллельному импорту». Так что вероятность покупки «Ешки» из-под таксиста крайне велика. Машина будет прекрасно выглядеть внешне, чистой внутри, ей даже перешьют руль и заменят педали с рычагом АКП, чтобы продать дороже. Скрутить пробег — вообще не проблема. Однако есть верный способ отличить «таксишный» автомобиль от частного.
Во-первых, легковушки, ориентированные на немецкие парки, делаются с уникальной опцией: на задних сидениях есть возможность выдвинуть так называемый «бустер», позволяющий ребенку сидеть выше и правильно использовать ремень безопасности. На гражданских машинах такого нет. Но самый главный показатель — это коса проводов, идущая от аккумулятора. На ней в обязательном порядке есть красная бирка, на которой черным по красному написано: «taxi.mercedes-benz.com». Так что если вы увидели такую надпись, не сомневайтесь: перед вами авто из таксопарка Германии.