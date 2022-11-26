«Москвич» блефует, наш автопром окончательно переходит на «электрички», а водителям грозят новые штрафы: итоги недели

Пока «Москвич» осваивает производство своей первой модели — кроссовера JAC JS4 с собственным шильдиком — липецкий «Моторинвест» запускает вторую. Электрический Evolute i-Joy — тоже, кстати, перелицованный «китаец» — встал на конвейер и уже ждет покупателей.
«Зеленая» волна вот-вот накроет и калининградский завод «Автотор». Предприятие, свернувшее выпуск BMW, а также Kia, Hyundai и Genesis, активно ищет нового партнера. И им, наиболее вероятно, станет BAIC. А если говорить о конкретных моделях, то и это тоже будут китайские «электрички».
Ну а у тех, кто пока не готов пересаживаться на «экологически чистый» транспорт, выбора почти не остается. Продолжают активно атаковать производители из КНР. Вот, например, Great Wall вовсю готовится к запуску суббренда GMW Tank. И, кажется, его модельный ряд будет состоять не из двух внедорожников, как предполагалось, а из трех.
Тем временем очередной «подарок» собираются преподнести водителям и российские власти. В Госдуму вот-вот внесут законопроект, благодаря которому шумных водителей — автомобилистов и мотоциклистов с громким выхлопом или музыкой — начнут штрафовать в автоматическом режиме. Идея в целом здравая, хотя есть важные нюансы.
А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.