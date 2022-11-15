10 самых ломучих и небезопасных иномарок на российском рынке

По сведениям немецких специалистов, за год технические центры посетили немногим меньше 10 000 000 автовладельцев. Речь, как вы понимаете, о Германии. Но автомобили, на которых они приезжали в сервис, вовсю катаются и по нашим дорогам. Отрадно, что 69% побывавших в пунктах ТО машин инспекцию прошли без нареканий. А вот у 11% автомобилей были выявлены различные неисправности. Впрочем, обладателям некоторых «повозок» эксперты и вовсе запретили выезжать на проезжую часть.

Не удивляйтесь, но самым неубиваемым авто по итогам сезонной проверки стал немецкий Mercedes-Benz B-класса. Из сотни машин лишь у двух оказались серьезные технические неполадки. Чуть больше дефектов было обнаружено у Mercedes-Benz GLC и Volkswagen Golf. Куда более ломающимися эксперты признали кроссовер Audi Q3.

А вот аутсайдером в рейтинге надежности стал Dacia Logan (в российской интерпретации — Renault Logan) — без малого 12% «бюджетников» попросту провалили проверку в ходе технического осмотра. Помимо французской легковушки, страдающей проблемами в эксплуатации, проблемными также являются немецкий Volkswagen Sharan и американский Ford Galaxу.