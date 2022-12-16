Из кареты в тыкву: «Мерседесы» в России станут неудобными и опасными

Как дальше будет работать Mercedes-Benz на территории РФ и что случится с гарантийными обязательствами по уже проданным автомобилям — большой и неоднозначный вопрос. Официальные дилеры готовятся к тому, что уже в самое ближайшее время головная компания DaimlerChrysler AG лишит их доступа к сервисам, необходимым для работы с программным обеспечением машин во время диагностики, ТО и ремонта. А когда это произойдет, «Мерседесы», чей возраст не превышает 5 лет, в одночасье превратятся из роскошных карет в тыквы.

На практике это может выглядеть следующим образом. Как известно, при замене во время гарантийной починки или после ДТП некоторых деталей или агрегатов автомобиля, имеющих свой электронный блок (блок-фары, фонари, различные датчики, блоки управления и т. д.), на СТО их необходимо «прописывать», тем самым интегрируя в общую систему управления ТС. Это делается с помощью оригинального «мерседесовского» сканера Star Diagnosis C4 и специальных программ — таких, как HHT-WIN, DAS, Xentry.

Но проблема в том, что работа всех этих систем должна быть бесперебойной и «согласованной» со штаб-квартирой. А о какой бесперебойности может идти речь, если Mercedes-Benz покидает отечественный рынок?