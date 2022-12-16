Из кареты в тыкву: «Мерседесы» в России станут неудобными и опасными

Как дальше будет работать Mercedes-Benz на территории РФ и что случится с гарантийными обязательствами по уже проданным автомобилям — большой и неоднозначный вопрос. Официальные дилеры готовятся к тому, что уже в самое ближайшее время головная компания DaimlerChrysler AG лишит их доступа к сервисам, необходимым для работы с программным обеспечением машин во время диагностики, ТО и ремонта. А когда это произойдет, «Мерседесы», чей возраст не превышает 5 лет, в одночасье превратятся из роскошных карет в тыквы.
На практике это может выглядеть следующим образом. Как известно, при замене во время гарантийной починки или после ДТП некоторых деталей или агрегатов автомобиля, имеющих свой электронный блок (блок-фары, фонари, различные датчики, блоки управления и т. д.), на СТО их необходимо «прописывать», тем самым интегрируя в общую систему управления ТС. Это делается с помощью оригинального «мерседесовского» сканера Star Diagnosis C4 и специальных программ — таких, как HHT-WIN, DAS, Xentry.
Но проблема в том, что работа всех этих систем должна быть бесперебойной и «согласованной» со штаб-квартирой. А о какой бесперебойности может идти речь, если Mercedes-Benz покидает отечественный рынок?
После того, как немцы передадут свои активы новому владельцу, дилерам и всем тем, кто возьмется за ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, придется искать способы решения большой «программной» проблемы. Возможно, они начнут использовать устройства с европейскими IP-адресами. Хотя, как показывает практика, руководство бренда настроено максимально злобно по отношению к «пиратам» и прочим хитрецам. Так что, скорее всего, оно будет всячески блокировать работу по таким обходным схемам. И особенно — на территории РФ.
Вопрос полноценного функционирования мобильного приложения «Mercedes me connect» — с помощью которого можно, к примеру, дистанционно запускать мотор, контролировать статус дверных замков, регулировать настройки климатической системы со смартфона — тоже остается открытым. Наиболее вероятно, что и оно без технической поддержки главного немецкого офиса довольно скоро перестанет работать.
Под угрозой окажутся как минимум 100 000 владельцев «Мерседесов», ведь почти столько машин реализовали российские дилеры за последние три года. Если точнее, то в 2020-м они передали покупателям 38 815 авто, в 2021-м — 43 011, а за первые девять месяцев 2022-го — 9093. Теперь их собственники, хлебнувшие горя из-за дефицита запчастей и ощутимого роста цен на работы, столкнутся с еще одной проблемой, связанной с сервисной поддержкой электронных схем и блоков, влияющих как на комфорт, так и на безопасность.
Если раньше при покупке автомобиля потребители смотрели на бренд, сравнивали технические характеристики и ценники, то сейчас на первый план выходят доступность своевременного обслуживания и стоимость содержания машины в рамках долгосрочного планирования. Что же касается компании Mercedes-Benz, то с учетом всего вышеизложенного остается только сожалеть о такой «антироссийской» позиции некогда очень уважаемого, довольно популярного и любимого многими автопроизводителя.
Доступность любого современного продукта или услуги ни в коем случае не должна зависеть от расовой, конфессиональной (религиозной), культурной или какой-либо иной принадлежности покупателя. Неправильно учитывать его место жительства или политические взгляды. И в самом деле жаль, что крупные компании с мировыми именами, которые годами декларировали в своей политике заботу о клиентах, пошли на поводу у горстки высокопоставленных чиновников, фактически «обнулив» репутацию перед потребителями.
Сможет ли такое поведение конкретно этого или других автопроизводителей, примкнувших к числу тех, кто решил придерживаться политики «ухода из РФ», оказать хоть какое-либо влияние на межгосударственные конфликты? Скорее всего, нет. Однако нюанс в том, что рано или поздно любые разногласия разрешаются. А после «примирения» приходится возвращаться. И вопрос в том, как все эти автостроители, бросившие своих клиентов, смогут снова «смотреть им в глаза»… Об этом, к сожалению, сейчас мало кто задумывается.