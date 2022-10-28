Почему опасно покупать трехлетний Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz E-класса в кузове W213 появился в 2016 году, а в 2021 году пережил рестайлинг. То есть модель свежая, но уже попадает в разряд подержанных не слишком старых машин. Выбор версий велик, ведь «Мерсы» могут быть как заднеприводными, так и полноприводными. А еще у седана широкая гамма моторов.
Если выбираете машину в базовой версии, то основная опасность в том, что можно купить экземпляр, который работал в такси. Из-за того, что салон довольно «крепкий», понять это бывает трудно. А уже после покупки авто начинает «доставать» различными неполадками.
Например, владельцы жалуются, что даже при легком буксовании в снегу на приборной панели появляется целая «гирлянда» ошибок. Чтобы убрать «иллюминацию», нужно ехать в сервис. Отказывают и кнопки на руле. Сначала сенсорные, затем обычные. Стоимость нового блока кнопок сейчас может доходить до 30 000 рублей, плюс работы по замене.
А еще со временем начинает дребезжать передняя панель. Причем, это массовая проблема. Многие владельцы сами демонтируют пластик и смазывают его антискрипом. «Колхоз» конечно, но метод проверен.
Еще одна проблема, с которой просто так уже не разобраться. Проводка клапана масляного насоса с годами перетирается, потому что проложена неудачно. В итоге клапан перестает работать. Очень повезет если он останется в открытом положении. А вот если в закрытом, то можно получить масляное голодание мотора со всеми вытекающими последствиями.
Следующая головная боль — быстрый износ задних тормозных колодок. Их меняют каждые 20 000 — 30 000 км. Такой скромный срок службы расходников у заднеприводных седанов считается нормальным из-за того, что система ESP активно работает. Особенно на скользкой дороге. Сам процесс замены тоже не так прост. Колодки необходимо «прописать» в программе управления. Если при этом кнопки на руле не работают (об этом мы писали выше), то сделать это невозможно! Надо ли говорить, что стоимость ремонта в таком случае зашкаливает.
Что касается 2-литрового бензинового мотора с индексом M274, то он не страдает растяжением цепи ГРМ, однако требует фирменных расходников и профессионального обслуживания. Поэтому на ТО рекомендуют заезжать каждые 8 000 км. А еще у подержанного экземпляра нужно сразу обновить масло в коробке передач и редукторах. Так что даже если автомобиль не огорчает серьезными поломками, расходы на содержание премиального седана могут разорить.