Почему опасно покупать трехлетний Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz E-класса в кузове W213 появился в 2016 году, а в 2021 году пережил рестайлинг. То есть модель свежая, но уже попадает в разряд подержанных не слишком старых машин. Выбор версий велик, ведь «Мерсы» могут быть как заднеприводными, так и полноприводными. А еще у седана широкая гамма моторов.

Если выбираете машину в базовой версии, то основная опасность в том, что можно купить экземпляр, который работал в такси. Из-за того, что салон довольно «крепкий», понять это бывает трудно. А уже после покупки авто начинает «доставать» различными неполадками.

Например, владельцы жалуются, что даже при легком буксовании в снегу на приборной панели появляется целая «гирлянда» ошибок. Чтобы убрать «иллюминацию», нужно ехать в сервис. Отказывают и кнопки на руле. Сначала сенсорные, затем обычные. Стоимость нового блока кнопок сейчас может доходить до 30 000 рублей, плюс работы по замене.

А еще со временем начинает дребезжать передняя панель. Причем, это массовая проблема. Многие владельцы сами демонтируют пластик и смазывают его антискрипом. «Колхоз» конечно, но метод проверен.