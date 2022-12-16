Никого не парит: как российские власти искусственно лишают граждан новых машин

В середине декабря по интернету начала «гулять» новость о том, что на складах российских автодилеров практически не осталось автомобилей. По разным оценкам, что-то около 20 000—30 000 штук — и все.

— По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды по отдельности, то у каждого дилера получится меньше 1000. В 2023 году большинство ДЦ могут остаться с пустыми складами, — нарисовал апокалиптическую картинку вице-президент «Ассоциации российских автомобильных дилеров» Алексей Подщеколдин.

Причем у автоторговцев практически полностью закончились запасы автомобилей Kia, Hyundai, Toyota, Renault, VW. Из иномарок остались преимущественно дорогие «китайцы». Ну и что-то из продукции АВТОВАЗа. Этого хватит, по словам эксперта, еще примерно на месяц торговли. Дальше… А что дальше? Для справки: в прошлом году в России было продано почти 1,7 млн. машин, в 2022 — в разы меньше.

— По итогам этого года мы выйдем примерно на 650 000 продаж. Получается, что дефицит составляет 1,1 млн. автомобилей. Вряд ли он будет покрыт в следующем году, — цитирует Подщеколдина iz.ru.

Миллионный дефицит машин на рынке это, по идее, серьезный повод «шевелиться» не только автоторговцам, но — в первую очередь — государству. Потому что если пустить ситуацию на самотек, то в ближайшем будущем в стране просто не на чем будет ездить. Автопарк без подпитки новыми авто постепенно отправится в утиль.