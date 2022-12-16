Никого не парит: как российские власти искусственно лишают граждан новых машин

В середине декабря по интернету начала «гулять» новость о том, что на складах российских автодилеров практически не осталось автомобилей. По разным оценкам, что-то около 20 000—30 000 штук — и все.
— По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды по отдельности, то у каждого дилера получится меньше 1000. В 2023 году большинство ДЦ могут остаться с пустыми складами, — нарисовал апокалиптическую картинку вице-президент «Ассоциации российских автомобильных дилеров» Алексей Подщеколдин.
Причем у автоторговцев практически полностью закончились запасы автомобилей Kia, Hyundai, Toyota, Renault, VW. Из иномарок остались преимущественно дорогие «китайцы». Ну и что-то из продукции АВТОВАЗа. Этого хватит, по словам эксперта, еще примерно на месяц торговли. Дальше… А что дальше? Для справки: в прошлом году в России было продано почти 1,7 млн. машин, в 2022 — в разы меньше.
— По итогам этого года мы выйдем примерно на 650 000 продаж. Получается, что дефицит составляет 1,1 млн. автомобилей. Вряд ли он будет покрыт в следующем году, — цитирует Подщеколдина iz.ru.
Миллионный дефицит машин на рынке это, по идее, серьезный повод «шевелиться» не только автоторговцам, но — в первую очередь — государству. Потому что если пустить ситуацию на самотек, то в ближайшем будущем в стране просто не на чем будет ездить. Автопарк без подпитки новыми авто постепенно отправится в утиль.
В начале и середине уходящего года у многих экспертов были надежды, что наш авторынок поддержит параллельный импорт и все такое. По факту же мы имеем только развившийся «серый» импорт автомобилей: ввоз из-за границы легковушек с уплатой «конских» запретительных таможенных пошлин. Они, напомним, были в свое время введены для стимулирования производства автомобилей на российской территории. И тогда сработало: зарубежные автогиганты открыли у нас пару десятков своих заводов, постепенно углубляли локализацию и прочее. Но с весны этого года все эти предприятия тупо стоят, ничего на наш рынок с них не поступает.
Неужели все последние 10 месяцев российские власти заградительными таможенными пошлинами «защищают отечественный авторынок»? От кого, позвольте спросить? Происходящее больше похоже на защиту отечественного автовладельца от новых машин. Ведь АВТОВАЗом единым с его LADA Granta и Niva, на которых даже АБС нет, сыт не будешь. Тем более, что наша флагман (он же, по сути, единственный представитель) автопрома в текущем году едва сподобится собрать лишь 200 000 единиц автомобилей. А в 2023-м замахнулся аж на 400 000 штук, что явно недостаточно для покрытия отчаянного дефицита авторынке.
Поэтому и «веселятся по полной» китайские автопроизводители: продают у нас свои красивые, но дешманские поделки по ценам «премиума»! Их ценники для большинства автомобилистов страны физически не по карману. А что же делают тем временем власти?
Имитируют «принятие мер». Минпромторг на каждом углу отчитывается о льготном кредитовании: субсидируемых госбюджетом скидках при покупке продукции АВТОВАЗа, УАЗа и даже китайских электромобилей Evolute, которые даже с учетом государственных доплат стоят как крыло от самолета. Да и кому эти электромобили нужны? Таксистам и каршерингу? А как быть миллионам автомобилистов страны, на чем ездить дальше? По-хорошему, в сложившихся условиях именно Минпромторг обязан что-то делать, а не сидеть на попе ровно как сейчас. Например, создавать условия для насыщения рынка здесь и сейчас, пока АВТОВАЗ раскачивается со своим производством.
А еще как воздух необходимо сбить спекулятивные по своей сути цены на те же китайские автомобили на нашем рынке. Для этого ничего выдумывать не надо. Достаточно временно, например на год, обнулить ввозные пошлины на новые машины, только и всего. Да, бюджет что-то там недополучит с таможни. Зато такая мера подстегнет импорт автотранспорта, что даст гигантский прирост по налогам от реализации автомобилей внутри страны. И вообще приведет в чувство авторынок, вернув цены как минимум к доковидным уровням. Почему это не сделано до сих пор? Ответа нет.
Между тем, в существующих условиях заградительные пошлины на ввоз новых легковых автомобилей в Россию выглядит как нечто экономически необъяснимое. Как минимум, это акт вопиющего раздолбайства или непрофессионализма «ответственных пиджаков» в правительстве страны. Или еще чего хуже. Поскольку явно искусственное «осушение» авторынка России можно наблюдать ежедневно невооруженным глазом, а никого во властных структурах это особо не «парит»…