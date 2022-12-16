Какие новинки покажет россиянам премиальный китайский бренд Exeed в 2023 году

Фото производителя
Марка Exeed, принадлежащая китайской компании Chery, продолжает экспансию на российский рынок. Не так давно публика смогла оценить полноприводный LX. А на очереди, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ряд других интересных авто, которые появятся уже в следующем году.
Виктор Васильев

Модельная линейка Exeed в России должна пополниться четырьмя новыми автомобилями, сообщил на днях журналистам глава российского представительства марки Геннадий Баранов. Это будут как обновленные версии существующих кроссоверов, так и новые машины. Но поскольку топ-менеджер обошелся без подробностей, попробуем сделать некоторые предположения сами.

Первой новинкой может стать посвежевший кроссовер TXL, с которого и началась история бренда в России. Правда, тогда он назывался Cheryexeed, но сейчас это уже мало кто помнит.

Рестайлинговый SUV во всю тестируют в Китае и уже не раз попадался фотошпионам. Основные новации должны быть в салоне. Там появится крупный блок из двух мониторов, двухспицевый руль и проекция на лобовое стекло. Если говорить о технической части, то пару бензиновым моторам составит новейшая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Chery. Ее производство уже началось.

Exeed TXL
Фото из соцсетей

Вторая новинка — рестайлинговый LX, уже продающийся Поднебесной. Здесь основное внимание к силовому агрегату. «Компакт» получил 2-литровый мотор (серии SQRF4J20C) мощностью 261 л. с. У нас, кстати, его могут «придушить» до налоговыгодных 249 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Следующим в списке ожиданий идет полноразмерный Exeed VX с 6-тиместным салоном. Обновленный SUV получил крупную решетку радиатора и чуть иной передний бампер. Что касается внутреннего пространства, то по нему информации мало. На передней панели мы можем увидеть целых три монитора, а на втором ряду разместят два «капитанских» кресла, между которыми будет проход на третий ряд.

Четвертой новинкой должен стать бизнес-седан. Перспективы у такого типа кузова в нашей стране есть, ведь после прекращения поставок подобных машин немцами и корейцами, на рынке образовался вакуум. Правда, по словам г-на Баранова, в 2023-м седан в Россию точно не приедет, хотя у марки есть и все необходимые технологии для его производства, и собственно платформа. Но в 2024-ом авто вполне может появится у нас.

И, кстати сказать, не исключено, что и в виде электрической версии. По крайней мере, представители российского офиса Exeed намекнули, что расширение модельной линейки будет происходить в том числе и за счет «электричек». Хотя бы для того, чтобы подчеркнуть технологическое совершенство премиального китайского бренда. Однако «зеленых» авто так же стоит ждать только через год.

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16 декабря 2022
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