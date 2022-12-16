Помойно-серый импорт: на российский авторынок скоро хлынут одноразовые машины из Европы

Мир стремительно обесценивается. Вещи, которые раньше казались незыблемыми признаками благополучия, утрачивают смысл в глазах новых поколений. Манипулирование массовым сознанием под прикрытием заботы об экологии, настойчиво плодит потребителей, неспособных думать. Зато ими можно управлять, заставляя поверить в любую идею.

Евросоюз стал одной большой лабораторией, в которой над пока благополучно существующим населением постоянно проводятся социальные эксперименты. С активным внедрением в массовое сознание чувства вины перед абстрактной природой, а значит и за «грязное» существование. Вот в чем, например, смысл надежного автомобиля для современного европейца? Да ни в чем. За три года происходит качественный скачок в области цифровых технологий и автопром пытается стремиться к такому же темпу развития. Приобретение новой машины происходит уже не потому, что старая — плоха.

Просто люди следуют модели владения сотовым телефоном: каждый год выходит новое поколение и его нужно купить. Хотя и старый мобильник работает отлично. Но несмотря ни на что, лужайка европейской автомобильной промышленности пока продолжает зеленеть при том, что газонокосилка Евросоюза срезает ее уже на минимальной высоте, заставляя автопроизводителей все больше тратиться на бессмысленные «зеленые» инновации.