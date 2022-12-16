Помойно-серый импорт: на российский авторынок скоро хлынут одноразовые машины из Европы

Мир стремительно обесценивается. Вещи, которые раньше казались незыблемыми признаками благополучия, утрачивают смысл в глазах новых поколений. Манипулирование массовым сознанием под прикрытием заботы об экологии, настойчиво плодит потребителей, неспособных думать. Зато ими можно управлять, заставляя поверить в любую идею.
Евросоюз стал одной большой лабораторией, в которой над пока благополучно существующим населением постоянно проводятся социальные эксперименты. С активным внедрением в массовое сознание чувства вины перед абстрактной природой, а значит и за «грязное» существование. Вот в чем, например, смысл надежного автомобиля для современного европейца? Да ни в чем. За три года происходит качественный скачок в области цифровых технологий и автопром пытается стремиться к такому же темпу развития. Приобретение новой машины происходит уже не потому, что старая — плоха.
Просто люди следуют модели владения сотовым телефоном: каждый год выходит новое поколение и его нужно купить. Хотя и старый мобильник работает отлично. Но несмотря ни на что, лужайка европейской автомобильной промышленности пока продолжает зеленеть при том, что газонокосилка Евросоюза срезает ее уже на минимальной высоте, заставляя автопроизводителей все больше тратиться на бессмысленные «зеленые» инновации.
При этом среднестатистический европейский автомобиль может без особых проблем при правильном обслуживании прослужить и 10, и 15 лет. По крайней мере, такую цифру несколько лет назад озвучивал официальный представитель BMW. Иначе говоря, современные технологии производства приводят к тому, что начинает расти средний возраст продвинутых транспортных средств, присутствующих на дорогах. По мнению еврочиновников — это категорически плохо.
Нет продаж новых машин, нет налогов, акцизов, утилизационных сборов и прочих финансовых поступлений в бюджет. Так давайте введем новый закон, в соответствии с которым машина не может служить своему владельцу более 3—5 лет. И это не фантастика. Это реальность.
Хитро используя экологически чистую повестку, можно существенно увеличить финансовую отдачу от автопрома, заставляя людей чаще покупать машины. И вот Еврокомиссия на полном серьезе задумываются о том, что было бы неплохо пойти именно по такому пути, разрешив эксплуатировать новые автомобили не более 5 лет. А после этого, за счет автопроизводителя, их утилизировать.
Таким образом обеспечивается стремительное омоложение автопарка. Причем — за счет обычных граждан. А для того, чтобы они не задавали глупые вопросы, все это делается, повторимся, под лозунгами охраны природы. Правда, поверившие в свою избранность евродепутаты забывают о том, что об экологии всерьез способны заботиться только обеспеченные люди. Да и у бизнеса может возникнуть вопрос, а зачем это уничтожать почти новый автомобиль? Может быть, лучше его выкупить, пока не наступил срок утилизации и продать. Например, в Россию. А что? Отличная схема!
И пусть с опозданием на 2—3 года, но новинки европейского автопрома начнут доходить и до российских покупателей. Причем это будет совершенно не фатальная задержка. В принципе, весь мир и так получал новые модели намного раньше, чем они попадали на нашу неприветливую землю. Вот таким образом европейские «тачки» будут избегать отправки на помойку и в виде «серого» импорта пополнять наш стремительно стареющий автопарк.
Так что благодаря помешавшимся еврочиновникам, такой помойно-серый импорт из Европы может исправить ситуацию на скуднеющем отечественном авторынке в лучшую сторону. Останутся только вопросы высоких ввозных пошлин, гарантии и запчастей. Но с последними, скорее всего, уже Китай с Индией нам помогут…